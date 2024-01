Η Νάντια Κοντογεώργη σκηνοθετεί το πρώτο της έργο στο θέατρο του Νέου Κόσμου

Ένα από τα γνωστότερα έργα του Μπρόντγουεϊ ανεβαίνει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, από τις 14 Φεβρουαρίου 2024. Η Νάντια Κοντογεώργη παρουσιάζει την πρώτη σκηνοθεσία της στο θέατρο με το Burn this του Λάνφορντ Γουίλσον, σε μετάφραση Γεράσιμου Ευαγγελάτου.

Στους ρόλους θα δούμε τον Κίμωνα Κουρή ως Πέιλ, Μάρι Σαραντίδη ως Λάρρυ, Ιβάν Σβιτάιλο ως Μπάρτον και Ιωάννα Τριανταφυλλίδου ως ‘Αννα.

Ένα έργο για τη σαρωτική δύναμη του έρωτα, τη φιλία, την ομοφοβία, το πένθος και την προσωπική εξέλιξη, με πρωταγωνιστές τέσσερις ανθρώπους που προσπαθούν να κατακτήσουν όσα ονειρεύονται. Πόσο μπορεί να μας μετακινήσει η δύναμη του έρωτα και πόσο ορμητικά μας διαμορφώνει η καλλιτεχνική δημιουργία; Και τελικά, πώς αξίζει να ζει κανείς;

Γνωρίσαμε το έργο από το Τζον Μάλκοβιτς

Το Burn this είναι το 38ο έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ, πολυγραφότατου Λάνφορντ Γουίλσον (1937-2011), ο οποίος θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της off – off Broadway σκηνής.

Ο ίδιος ο συγγραφέας θεωρούσε πως είναι το καλύτερο έργο του, ενώ οι κριτικοί της εποχής το χαρακτήρισαν αριστούργημα. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1987 με τεράστια επιτυχία, με τον Τζον Μάλκοβιτς στο ρόλο του Πέιλ. Στην αναβίωση του 2002 τον ρόλο ερμήνευσε ο Έντουαρντ Νόρτον, ενώ στην πιο πρόσφατη διασκευή που παίχτηκε στο Μπρόντγουεϊ το 2019, τον Πέιλ ερμήνευσε ο Άνταμ Ντράιβερ και την Άννα η Κέρι Ράσελ.

Η ιστορία της Άννα και του Λάρρυ

Οι δυό τους θρηνούν τον απροσδόκητο χαμό του φίλου και συγκατοίκου τους Ρόμπι, που σκοτώθηκε σε ναυτικό δυστύχημα με τον σύντροφό του. Η Άννα ανακαλύπτει στην κηδεία του πως η οικογένειά του δεν έχει ιδέα πως ο Ρόμπι ήταν ομοφυλόφιλος, ούτε βέβαια πως εργαζόταν σαν χορευτής.

Στις δύσκολες στιγμές που ακολουθούν, αποδεικνύεται πως ο επί σειρά ετών σύντροφός της, Μπάρτον, επιτυχημένος σεναριογράφος του Χόλλυγουντ, αποτυγχάνει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Μετά από λίγο, ο αδερφός του Ρόμπι, o Πέιλ, εισβάλει στο σπίτι, ανατρέποντας τα δεδομένα και δημιουργώντας νέες δυναμικές και συναισθήματα. Μια θυελλώδης σχέση ανάμεσα σ’ αυτόν και την Άννα γεννιέται, πέρα από τη ζώνη ασφαλείας και των δύο. Ένας έρωτας, στον οποίο και οι δύο αντιστέκονται σθεναρά, επαναλαμβάνοντας διαρκώς πως δεν τον θέλουν.