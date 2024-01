Γάζα: Καταστράφηκε πυροδοτώντας 315 νάρκες το τελευταίο πανεπιστήμιο της πόλης – Οι αντιδράσεις

Οι πρόσφατες ενέργειες του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης του Πανεπιστημίου Ίσραα και του τυχαίου θανάτου στρατιωτών του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια πυροδότησης, έχουν κλιμακώσει τη μακροχρόνια σύγκρουση.

Το πανεπιστήμιο Ίσραα στη Γάζα καταστράφηκε ολοσχερώς όταν ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε περισσότερες από 300 νάρκες εντός της πανεπιστημιούπολης του. Η επιθετική αυτή ενέργεια όχι μόνο κατεδάφισε ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά επέφερε επίσης σοβαρό πλήγμα στην πολιτιστική και ακαδημαϊκή ζωή της παλαιστινιακής κοινότητας.

Η καταστροφή αυτού του πανεπιστημίου θεωρείται από πολλούς ως μέρος της ευρύτερης εκστρατείας του Ισραήλ για τη διάλυση των παλαιστινιακών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών υποδομών.

The Israeli occupation forces blow up the university of Palestine in Gaza. pic.twitter.com/A4Ty9Av9Wv

