«Η ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία θα την κάνει ισχυρότερη από ποτέ», λέει ο Μπλίνκεν

Σε ανάρτηση του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικροτούν την απόφαση του τουρκικού κοινοβουλίου να εγκρίνει τα πρωτόκολλα προσχώρησης για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.»

Η ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία θα την κάνει ισχυρότερη και πιο ενωμένη από ποτέ

The United States applauds the Turkish parliament’s decision to approve the accession protocols for Sweden’s membership into @NATO. Sweden’s membership in the Alliance will make it stronger and more united than ever.

