Ιτούδης: «Ο Παναθηναϊκός χτίστηκε για να είναι ομάδα Final Four» (vid)

Καλεσμένος της Euroleague TV ήταν ο Δημήτρης Ιτούδης, που κλήθηκε να σχολιάσει live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτίζαν, μαζί με τον άλλοτε παίκτης τής Μακάμπι και της Αρμάνι, Μάικλ Ρολ.

Ο Έλληνας τεχνικός σε τοποθέτησή του τόνισε πως οι Πράσινοι είναι χτισμένοι για να πάνε στο Final Four, ενώ επισήμανε ότι το κλειδί είναι ότι όλοι έμειναν ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές.

«Ο Παναθηναϊκός έχει χτιστεί για να είναι ομάδα Final Four. Διαθέτουν ποιότητα, ενώ παίρνουν και τα αποτελέσματα. Το κλειδί ήταν οι άσχημες στιγμές τους. Έμειναν ενωμένοι. Όλοι. Η ομάδα, ο πρόεδρος, οι φίλαθλοι…».

🗣️Dimitris Itoudis: «Panathinaikos is built to be a F4 team»

