Ανάρτηση – απάντηση Ολυμπιακού με Μπαρτζώκα! (pic)

Πρόκειται αναμφίβολα για έναν προπονητή που έχει προσφέρει αμέτρητες στιγμές χαράς στους φίλους του Ολυμπιακού. Πολλές επιτυχίες, μεγάλες νίκες, νταμπλ, ευρωπαϊκό, ουκ ολίγες ατομικές διακρίσεις (2 φορές Best Coach Euroleague!) και πολλά πολλά ακόμα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποτελεί τεράστιο μέρος της ιστορίας του Ολυμπιακού και συνεχίζει να έχει την αμέριστη στήριξη της πλειοψηφίας του φίλαθλου κόσμου της ομάδας.

Και προφανώς, την ανιδιοτελή και ατελείωτη στήριξη των αδερφών Αγγελόπουλων! Κόντρα σε όλους τους πολέμιους, πάσας κατευθύνσεως…

Οι ήττες είναι κομμάτι της ζωής και part of the game. Οι αναποδιές επίσης (βλ. Μιλουτίνοφ, Φαλ…). Αλλά ο Μπαρτζώκας είναι ένας από τους λίγους προπονητές που ξέρουν να ξεπερνούν τις άσχημες βραδιές-συγκυρίες και να βρίσκουν λύσεις όταν πρέπει. Υπό αντίξοες συνθήκες (βλ. σεζόν 2021-22 με κρούσματα κορωνοϊού, τραυματισμούς, αλλά πέτυχε πρόκριση στο Final Four του Βελιγραδίου και πήρε το νταμπλ)!

Το, προ ολίγου, μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media, απόλυτα ξεκάθαρο. Και δεν επιδέχεται περαιτέρω αναλύσεων. Μία φωτογραφία, τρεις ιδιαίτερες στιγμές: Αριστερά ο Μπαρτζώκας με την κούπα της Euroleague το 2013. Στη μέση και δεξιά με το βραβείο του καλύτερου προπονητή της Euroleague (το έχει πάρει τρεις φορές: 2013, 2022, 2023).

«Δυσφήμιση είναι να έχεις προπονητές οι οποίοι συμπεριφέρονται όπως ο κύριος Μπαρτζώκας», ανέφερε σε story του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός; Μέχρι τέλους με Μπαρτζώκα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: