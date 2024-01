Στο κάδρο ευρωπαίων βουλευτών η Ελλάδα για το κράτος δικαίου

Εκτεθειμένη για ακόμη μια φορά βρίσκεται η Ελλάδα για θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου. Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών – μελών της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE) του Ευρωκοινοβουλίου συμπεριλαμβάνουν τη χώρα μας ανάμεσα στις χώρες που επικρίνονται ιδιαίτερα λόγω σημαντικών ζητημάτων που εντοπίζονται: Mε την κατάσταση των ανεξάρτητων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά τη χρήση λογισμικού κατασκοπείας, την προστασία δημοσιογράφων από απειλές (SLAPPs) και θανάτους ατόμων Ρομά από αστυνομική βία.

Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές, αξιολογώντας την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, σε σχέδιο έκθεσης που εγκρίθηκε με 42 ψήφους υπέρ, 10 κατά, 2 αποχές, εκφράζουν βαθύτατες ανησυχίες για το γεγονός ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ διαβρώνονται.

Επικρίνουν συγκεκριμένες χώρες όπου εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Τα βασικά ζητήματα που αναφέρονται στο κείμενο περιλαμβάνουν:

