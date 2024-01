Για «ελληνική τραγωδία» μιλούν στο Ευρωκοινοβούλιο «δείχνοντας» Μητσοτάκη – Το ψήφισμα της ντροπής

Μπορεί στην Ελλάδα να τσακώνονται, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως, «τα βρίσκουν», ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και το πρωτοφανές ψήφισμα – καταπέλτη, που κατατάσσει τη χώρα μας στην ίδια λίστα με την Ουγγαρία του Όρμπαν, αναφορικά με τη λειτουργία του κράτους δικαίου, την ελευθερία του Τύπου και τις ατομικές ελευθερίες.

Ο λόγος για τους Ευρωπαίους Σοσιαλδημοκράτες, μέλος του οποίου είναι το ΠΑΣΟΚ, και το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, με μέλος τον ΣΥΡΙΖΑ – προς το παρόν, τουλάχιστον – που κάνουν λόγο για «ελληνική τραγωδία», με φωτογραφίες του Έλληνα πρωθυπουργού διόλου κολακευτικές…

Στο ουδόλως τιμητικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που περιλαμβάνει και τη χώρα μας, με άλλα λόγια για την ελληνική κυβέρνηση, εκφράζονται ανησυχίες για την ελευθερία των ΜΜΕ, τη διαφθορά και τις ατομικές ελευθερίες, ζητείται να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη δολοφονία δημοσιογράφων και επαναλαμβάνεται η ανησυχία για τη χρήση λογισμικού κατασκοπείας.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, σημειώνει η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών, με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Τονίζει, μάλιστα, πως «οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν απειλές, επιθέσεις – μεταξύ άλλων και από υψηλόβαθμους πολιτικούς και υπουργούς – η ιδιωτική τους ζωή παραβιάζεται εν γνώσει του πρωθυπουργού και ο κατάλογος συνεχίζεται…».

«Επιπλέον, η ελληνική συντηρητική κυβέρνηση του ΕΛΚ έχει ιστορικό εσκεμμένης προσπάθειας να αποφύγει τον έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», προσθέτουν οι ευρωσοσιαλιστικές, υπενθυμίζοντας πως «τον Μάρτιο του 2023, ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης και Έλληνες υπουργοί και αξιωματούχοι αρνήθηκαν να συναντηθούν με αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών που βρισκόταν στην Αθήνα, για να εξετάσει την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα».

Υπογραμμίζουν, άλλωστε, πως «αυτό δεν είναι ούτε κατά διάνοια το τέλος του καταλόγου: παράνομη χρήση αστυνομικής βίας κατά διαδηλωτών, απωθήσεις προσφύγων και μεταναστών, καταστολή των ΜΚΟ που εργάζονται με πρόσφυγες και αυξανόμενα περιστατικά ρατσιστικής βίας».

«Η Ελλάδα υπό τη συντηρητική ηγεσία του ΕΛΚ δεν φαίνεται καλά. Κύριε Βέμπερ, σας καλούμε ως ηγέτη του ΕΛΚ να σταματήσετε αυτά τα διπλά πρότυπα! Το κράτος δικαίου πρέπει να γίνεται σεβαστό, ανεξάρτητα από το ποιος ηγείται μιας χώρας!», σημειώνουν καταληκτικά.

Από την πλευρά του, το Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς τονίζει πως «κατόπιν αιτήματος της Αριστεράς, οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για την υποχώρηση του κράτους δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «με τα χρόνια, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη έχει σημειώσει σκοτεινά ρεκόρ».

