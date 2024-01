Η Κέιτ Μος ποζάρει ως άλλη Μέριλιν Μονρό και κλέβει τις εντυπώσεις

Η απολαυστική ερμηνεία της στο τραγούδι «Diamonds Are a Girl’s Best Friend», φορώντας ένα ροζ σατέν φόρεμα και πλαισιωμένη από θαυμαστές της, έχει γίνει παράδειγμα προς μίμηση.

Και 70 χρόνια αφότου η Μέριλιν Μονρό επαναπροσδιόρισε τη γοητεία του Χόλιγουντ στην ταινία «Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές», η Κέιτ Μος πόζαρε όπως η άλλοτε σουπερσταρ για τη νέα καμπάνια Charlotte Tilbury.

Το supermodel των 90’ς, που έγινε 50 ετών την περασμένη εβδομάδα, φόρεσε ένα ροζ στράπλες φόρεμα – παρόμοιο με τη δημιουργία του Γουίλιαμ Τραβίγια για τη Μέριλιν Μονρό και γάντια πάνω από τον αγκώνα, με τα ξανθά μαλλιά της να είναι σγουρά σε κύματα σε στυλ 1950s.

Στην καμπάνια συμμετείχε και το supermodel Jourdan Dunn, 33, που είναι επίσης σταθερό πρόσωπο στις καμπάνιες της Charlotte Tilbury.

