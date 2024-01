Σταθερά πρώτος στην ψηφοφορία για το All Star Game ο Αντετοκούνμπο (pic)

Η ψηφοφορία για το All Star Game του ΝΒΑ που θα διεξαχθεί στην Ιντιανάπολις και το «Gainbridge Fieldhouse»,την έδρα των Πέισερς, στις 18 Φεβρουαρίου φτάνει στο τέλος της την ερχόμενη Κυριακή (21/1), με ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων να είναι μη ανατρέψιμο. Έτσι φαίνεται και στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα τερματίσει πρώτος στην ψηφοφορία, όχι μόνο στην Ανατολή, αλλά σε όλη τη λίγκα.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ανατολική περιφέρεια, στη δεύτερη θέση είναι ο Τζόελ Εμπίντ με 3.721.002 ψήφους και τρίτος είναι ο Τζέισον Τέιτουμ με 3.717.311. Από την άλλη πλευρά, στη Δύση, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει πρώτος με 3.938.571 ψήφους, δεύτερος είναι ο Νίκολα Γιόκιτς με 3.498.250 και τρίτος ο Κέβιν Ντουράντ με 3.466.608.

Δείτε τα αποτελέσματα:

Lakers’ LeBron James and Bucks’ Giannis Antetokounmpo finish as leaders in the NBA’s final 2023-24 All-Star fan returns; voting ends Saturday: pic.twitter.com/Mlp2PWR6cD

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 18, 2024