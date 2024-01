Πηγαδάκια, γκρίνιες και υψηλή γαστρονομία – Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στις Χρυσές Σφαίρες

Οι διοργανωτές των Χρυσών Σφαιρών ήθελαν όλα να είναι άψογα στην εκδήλωση. Και έτσι έγινε! Τουλάχιστον αυτό είδαμε εμείς, καθώς φέτος για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια η λαμπερή βραδιά μεταδόθηκε από το CBS και όχι από το NBC.

Ωστόσο πίσω από τις κάμερες φαίνεται να μην ήταν όλα τόσο λαμπέρα. Δεν έλειψαν τα ευτράπελα αλλά και πολλά «πηγαδάκια»που αναπόφευκτα στήθηκαν στα τραπέζια της τεράστιας σάλας του ξενοδοχείου Beverly Hilton όπου φιλοξενήθηκε η εκδήλωση. Νέοι έρωτες, αμήχανες στιγμές και υψηλή γαστρονομία ήταν μερικές από τις στιγμές της 81ης τελετής απονομής των βραβείων.

Με το κοινό να παρακολουθεί με αγωνία την τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες, το απόλυτο viral της βραδιάς ήταν η στιγμή που η κάμερα «τσάκωσε» τη Σελένα Γκόμεζ να κουτσομπολεύει την Κάιλι Τζένερ στην Τέιλορ Σουίφτ.

Ένα από τα βίντεο που έγινε viral, είναι η στιγμή που η Σελένα Γκόμεζ πλησιάζει την κολλητή της φίλη Τέιλορ Σουίφτ για να της πει κάτι που θα ξαφνιάσει στη συνέχεια την ποπ σταρ. Οι δύο φίλες λένε κάποιο μυστικό και πολλοί έσπευσαν να διαβάσουν τα χείλη τους, για να δουν τι ακριβώς συζήτησαν.

Μία από τις επικρατέστερες απόψεις, είναι ότι η Σελένα Γκόμεζ είναι πολύ εκνευρισμένη με την Κάιλι Τζένερ, επειδή δεν την άφησε να βγάλει φωτογραφία με τον ηθοποιό Τίμοθι Σαλαμέ.

Selena Gomez was seen gossiping about Kylie Jenner during the Golden Globe Awards.

Selena: I asked for a picture with him and she [Kylie] said NO.

Keleigh Teller: With Timothee?”

Selena: *nods* pic.twitter.com/UDW5qnPNgB

— Selena Gomez Charts (@selenagchart) January 8, 2024