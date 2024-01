Η Σελένα Γκόμεζ βάζει τέλος στις φήμες για «beef» με την Κάιλι Τζένερ

Ήταν λίγες ώρες μετά τις Χρυσές Σφαίρες που οι φήμες ήθελαν να έχει υπάρξει beef ανάμεσα στη Σελένα Γκόμεζ και την Κάιλι Τζένερ για μια φωτογραφία με τον Τίμοθι Σαλαμέ.

Με τις φήμες να έχουν πάρει φωτιά για το «beef» των δύο γυναικών, η Σελένα Γκόμεζ αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αποκαλύπτοντας τι τελικά είπε στην καλή της φίλη Τέιλορ Σουίφτ.

Η πρωταγωνίστρια του «Only Murders in the Building» σχολίασε σε μια ανάρτηση στο Instagram σχετικά με τις φήμες που κυκλοφόρησαν, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της.

«Όχι, είπα στην Τέιλορ για δύο φίλους μου που ερωτοτροπούσαν. Όχι ότι αυτό είναι δουλειά κανενός», σημείωσε χαρακτηριστικά η Σελένα Γκόμεζ.

Να βάλει τέλος στις φήμες επιχείρησε και ο διάσημος ηθοποιός, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει δράμα ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Έγραψαν στο Twitter, ότι η Σελένα Γκόμεζ ίσως να λέει στην Σουίφτ: «Ζήτησα μια φωτογραφία μαζί του και εκείνη (η Κάιλι Τζένερ) είπε όχι».

Η φίλη της Keleigh ρώτησε έκπληκτη: «Με τον Τίμοθι;» και η Σελένα Γκόμεζ έγνεψε καταφατικά.

Selena Gomez was seen gossiping about Kylie Jenner during the Golden Globe Awards.

Selena: I asked for a picture with him and she [Kylie] said NO.

Keleigh Teller: With Timothee?”

Selena: *nods* pic.twitter.com/UDW5qnPNgB

