Τσακώνεστε με τον/την σύντροφο σας; Χρησιμοποιήστε αυτές τις τέσσερις φράσεις

Ενδεχομένως όταν εκνευρίζεστε με τον/την σύντροφο σας, να πέσετε πάνω στην εξής παλιά συνήθεια: να φαντάζεστε μια φούσκα σκέψης πάνω από το κεφάλι του/της και να εικάζετε λόγια και γεγονότα που ενδεχομένως να σκέφτεται.

«Δεν μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν πήρατε αυτό που δεν ζητήσατε ποτέ»

Όμως τι αντίκτυπο έχει αυτή η «φούσκα» στην μεταξύ σας σχέση;

«Ο τροχός ανατροφοδότησης»

Αυτή η πρακτική που υπονομεύει τη σχέση είναι γνωστή με πολλά ονόματα: Κάποιοι την αποκαλούν «η ιστορία που επινοώ» ή «η ιστορία που λέω στον εαυτό μου αυτή τη στιγμή». Ο Terrence Real, οικογενειακός θεραπευτής και συγγραφέας του βιβλίου «Εμείς: Getting Past You and Me to Build a More Loving Relationship», την αποκαλεί «ασυνείδητη αφήγηση ιστοριών» – και αυτό συμβαίνει όταν φαντάζεστε τι σκέφτεται ή αισθάνεται ο σύντροφος σας.

Κάνοντας αυτές τις υποθέσεις ενδέχεται να κλιμακώσετε μια διένεξη και να διαστρεβλώσετε το θέμα, τόνισε ο Real. Αντ’ αυτού, συμβουλεύει τους ανθρώπους να μοιράζονται τις αντιληπτές προσβολές χρησιμοποιώντας ένα θεραπευτικό εργαλείο που είναι γνωστό ως «ο τροχός ανατροφοδότησης».

«Αρχίστε να λέτε αυτό που πρέπει να ειπωθεί»

Αυτή η απλή μέθοδος τεσσάρων προτάσεων – που προσαρμόστηκε, όπως είπε, από το έργο της θεραπεύτριας Janet Hurley – βοηθά τους αγαπημένους να μοιραστούν τα παράπονα με τέτοιο τρόπο ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία επιδιόρθωσης.

Μόλις βρεθείτε σε ένα σπιράλ αφήγησης ιστοριών, κάντε μια παύση και υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι νοιάζεστε για το άτομο που σας έχει αναστατώσει, είπε ο Real. Στη συνέχεια, αναρωτηθείτε αν είναι κατάλληλη ώρα για να μιλήσετε».

Αν είναι ανοιχτοί στο να ακούσουν τον προβληματισμό σας, χρησιμοποιήστε αυτές τις τέσσερις φράσεις:

«Αυτό είναι που είδα ή άκουσα»

Περιγράψτε τι συνέβη με μία πρόταση, είπε ο Real. «Μοιραστείτε μόνο τα γεγονότα – αυτά που θα μπορούσε να καταγράψει μια κάμερα», είπε. Το κλειδί σε αυτή τη δήλωση, και στον τροχό ανατροφοδότησης συνολικά, είναι η περιεκτικότητα, δήλωσε ο Real.

«Αυτή είναι η δική μου σκέψη σχετικά με αυτό»

Η αποσαφήνιση της προσωπικής σας άποψης «λειτουργεί ως διακόπτης», δήλωσε η Alexandra Solomon, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Northwestern και συγγραφέας του βιβλίου «Loving Bravely».

Αυτό όχι μόνο αφαιρεί την πίεση από το άλλο άτομο, είπε, αλλά σας υποχρεώνει να εξετάσετε τα δικά σας συναισθήματα. «Οι ιστορίες που λέμε στους εαυτούς μας επηρεάζονται από το εσωτερικό μας τοπίο των πληγών και των ευαίσθητων σημείων, των τραυμάτων και των μοτίβων», είπε.

Η χρήση αυτής της φράσης βοηθά να αναγνωρίσετε ότι η αντίληψη σας μπορεί να είναι ανακριβής. «Είναι η ανάληψη της ευθύνης ότι αυτή είναι η δική σας κατασκευή», δήλωσε η Real.

«Έτσι ένιωσα»

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να επικεντρωθείτε στα συναισθήματα σας. Στη συνέχεια, περιγράψτε τα, συνοπτικά, στο σύντροφο σας, είπε ο Real. Μπορεί να πείτε ότι είστε φοβισμένοι, πληγωμένοι ή θυμωμένοι, εξήγησε. «Μόνο συναισθήματα», είπε, «όχι σκέψεις ή πεποιθήσεις». Το να μοιράζεστε τα συναισθήματά σας σας βοηθά να απομακρυνθείτε από τα «αντιδραστικά μέρη του εγκεφάλου σας», είπε ο Real, και να εισέλθετε σε αυτό που αποκαλεί «σοφό ενήλικα».

«Αυτό είναι που θα με βοηθήσει να νιώσω καλύτερα»

Αυτή η τελευταία τοποθέτηση, είπε ο Real, είναι αυτή που οι περισσότεροι άνθρωποι παραλείπουν. Αλλά το να ξεκαθαρίσετε τις ανάγκες σας είναι ένα αναγκαίο βήμα, διότι «δεν μπορείτε να παραπονιέστε ότι δεν πήρατε αυτό που δεν ζητήσατε ποτέ», είπε.

Με το να μοιραστείτε την ιστορία που σκαρφιστήκατε, τα συναισθήματά σας και τις ανάγκες σας, είπε ο Real, μετατοπίζεστε από το θυμό στην ευαισθησία. «Αρχίστε να λέτε αυτό που πρέπει να ειπωθεί», πρόσθεσε ο Real, αλλά αυτό γίνεται με σεβασμό.

Ιδανικά, πρόσθεσε η Solomon «το άλλο άτομο αντιδρά νιώθοντας ευγνωμοσύνη για την ευαισθησία του συντρόφου του και όχι ενοχές ή άμυνα».

*Με πληροφορίες από NewYorkTimes | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Universal Pictures | The Break-Up