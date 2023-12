Σχέση: Γιατί χωρίζουμε ενώ ακόμα έχουμε συναισθήματα;

«Συγγνώμη, σε αγαπώ, αλλά πρέπει να χωρίσουμε». Και εσείς μένετε να αναρωτιέστε: «Τι; Άκουσα καλά; Αν λέει πως με αγαπά γιατί με αφήνει; Σίγουρα μου λείπει ένα κομμάτι από το… παζλ σε αυτή τη σχέση»… Κι όμως. Μπορεί να μην σας λείπει τίποτα. Υπάρχουν φορές που τα συναισθήματα αγάπης και οι συνθήκες της ζωής έρχονται σε σύγκρουση.

Μια σύγκρουση που αφορά κυρίως δύο λόγους:

Εκείνους που έχουν να κάνουν με το βαθμό και τη «φύση» της αγάπης κάποιου. Άλλους που αφορούν τις προσδοκίες και τους προσωπικούς στόχους των συντρόφων.

Ας δούμε αναλυτικά πώς εξηγούνται όλα αυτά…

#1 «Σ’ αγαπώ, αλλά όχι αρκετά»

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που σας θέλει και σε κάποιον που θα έκανε τα πάντα για να σας κρατήσει.

Η αγάπη δεν είναι πάντοτε «ή όλα ή τίποτα». Εμφανίζεται σε διαφορετικούς βαθμούς και εντάσεις.

Κάποιες φορές είναι «αρκετή» για τη διατήρηση μιας μακροχρόνιας σχέσης και άλλες για μια συνύπαρξη λίγων εβδομάδων ή μηνών.

Σε αυτήν την κατηγορία, οι πιθανές αιτίες χωρισμού μπορεί να είναι:

Η εύρεση ενός νέου συντρόφου.

Ο σύντροφος έχει περάσει από μια σχέση στο παρελθόν στην οποία ένιωσε πιο έντονα από ό,τι στη δική σας.

Η σχέση σας μπορεί να προσφέρει και στους δυο ευχαρίστηση βραχυπρόθεσμα, αλλά το ένα άτομο δεν βλέπει μακροπρόθεσμα κάποια προοπτική.

Η σεξουαλική σας ζωή είναι καλή αλλά η επικοινωνία ελλιπής ή το αντίστροφο.

Ο σύντροφος νιώθει ανασφαλής μέσα σε αυτή τη σχέση.

Οι λόγοι σε αυτήν την πρώτη κατηγορία αιτιών χωρισμού είναι κυρίως συγκριτικοί, υποδεικνύοντας ένα περιορισμένο επίπεδο αγάπης και καταλληλότητας.

Η φράση: «Σ’ αγαπώ, αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου», ενέχει έναν κάποιο βαθμό αγάπης, αλλά αυτός ο βαθμός δεν είναι αρκετός, τουλάχιστον όχι σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες επιλογές…

#2 «Σ’ αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω μαζί σου»

Σε μια μακροχρόνια ρομαντική σχέση, υπάρχουν κάποιοι όχι και τόσο ρομαντικοί παράγοντες που αφορούν τη συμβίωση των δύο συντρόφων.

Το να αγαπάς κάποιον δεν είναι πάντα αρκετό για να αποφασίσεις να ζήσεις μαζί του.

Η συμβίωση και η ενδεχόμενη δημιουργία οικογένειας απαιτούν σίγουρα αγάπη, αλλά και την επιθυμία- ικανότητα των συντρόφων να βοηθούν ο ένας τον άλλον να εξελίσσεται και να «ανθίζει».

Οι λόγοι λήξης της σχέσης σε αυτήν την δεύτερη κατηγορία μπορεί να είναι:

Ο ένας σύντροφος δεν βγάζει στον άλλον τον καλύτερό του εαυτό.

Ο ένας σύντροφος δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια εν αντιθέσει με τον άλλον.

Σε αυτήν την κατηγορία χωρισμών, ο βαθμός της αγάπης μπορεί να είναι «υψηλός», όχι όμως για να «αντέξει» τη συμβίωση.

«I will always love you»

Οι άνθρωποι μερικές φορές προτιμούν την προσωπική τους ευημερία ή την ευημερία του συντρόφου τους στη ζωή έναντι της αγάπης που νιώθουν για εκείνον και απομακρύνονται αν αισθανθούν πως είτε το άλλο άτομο στέκεται εμπόδιο στη δική τους είτε το αντίστροφο.

Γίνεται ένας σύντροφος να τερματίζει μια σχέση από βαθιά αγάπη για τον άλλον; Σύμφωνα με τους στίχους του δημοφιλούς τραγουδιού της Γουίτνεϊ Χιούστον «I will always love you», γίνεται.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο τερματισμός της σχέσης εκφράζει ένα γνήσιο ενδιαφέρον για την ευημερία του άλλου. Βέβαια αλήθεια, πόσο συχνά αυτό συναντάται στην πραγματική ζωή…;

Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι αγάπη. Αλλά και λίγη σοκολάτα δεν βλάπτει…

Η αγάπη συνδέεται με την ευτυχία, την υγεία, την ευημερία μας.

Για μερικούς, είναι η κινητήριος δύναμη για να προχωρού μπροστά.

Ωστόσο, μάλλον χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από αγάπη και μια σταθερή σχέση για να ευδοκιμήσουμε. Αυτό είναι ένα συνολικά υγιές πλαίσιο ζωής αφού μερικές φορές, όπως είπαμε, η αγάπη και η ζωή συγκρούονται.

Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα θυσίασαν τη ζωή τους στο βωμό της αγάπης. Στο άλλο άκρο, κανείς μπορεί να «θυσιάσει» την αγάπη στο βωμό μιας άνετης ζωής με έναν σύντροφο.

Φυσικά, οι περισσότεροι από εμάς, βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα σε αυτά τα δυο άκρα.

Σε κάθε περίπτωση, όταν η αγάπη και η ζωή πάνε «αντίθετα», η αγάπη σχεδόν πάντα χάνει, ειδικά όταν βασίζεται μονάχα σε έντονη επιθυμία.

Μακροπρόθεσμα, όταν δυο ερωτευμένοι έχουν τη διάθεση να καλλιεργήσουν τη σύνδεση μεταξύ τους και λειτουργούν με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει ο ένας στον άλλον να ευτυχήσει, η αγάπη παραμένει και μάλιστα «δυναμώνει».

Το «All you need is love» πάντως των Beatles που στέλνει το μήνυμα πως η αγάπη είναι το παν, μάλλον δεν ισχύει για τις ερωτικές σχέσεις. Αν και η ρομαντική αγάπη είναι σημαντική για την ευτυχία μας, δεν είναι ούτε απαραίτητη, ούτε επαρκής προϋπόθεση για μια χαρούμενη ζωή.

Πηγή Vita.gr