Η «εκρηκτική» σεζόν του Μάικ Τζέιμς και το απίθανο 21/21 (pics, vids)

Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έναν από τους κορυφαίους σκόρερ στην Ευρώπη, είναι ένας παίκτης που αν βρει ρυθμό μπορεί να «καθαρίσει» οποιονδήποτε αντίπαλο, ενώ έχει κάθε πιθανό και… απίθανο τρόπο για να στείλει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι.

Ο Αμερικανός σταρ της Μονακό αγωνίζεται για 10η σεζόν στην Euroleague, έχει στόχο να κατακτήσει τη διοργάνωση και να μείνει στο πάνθεον της ιστορίας, όμως με όσα έχει καταφέρει θεωρείται ήδη θρύλος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Ο Τζέιμς θα είναι δεδομένα ένας από τους καλύτερους σκόρερ στη διοργάνωση και βάση αριθμών, ενώ φέτος διανύει την πιο παραγωγική του σεζόν στη Euroleague, κάνοντας πράγματα και θαύματα στις πρώτες 21 αγωνιστικές.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς του έχει δώσει τα «κλειδιά» στην επίθεση της Μονακό, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ ποιοτικό ρόστερ και ο Αμερικανός έχει την «μπαγκέτα» και ουσιαστικά από εκείνον εξαρτάται όλη η επιθετική λειτουργία της ομάδας του Πριγκιπάτου.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού λοιπόν φέτος είναι ο πρώτος σκόρερ στη Euroleague, έχοντας 19,5 πόντους, 5,2 ασίστ, 4,4 ριμπάουντ, 1,1 κλεψίματα και 21 στο σύστημα αξιολόγησης. Είναι ένα από τα φαβορί για το βραβείο του MVP και έχει τους καλύτερους αριθμούς στην καριέρα του. Σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες.

Αυτό όμως που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι η διάρκεια που έχει στο παιχνίδι του, αλλά και το πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το 21/21 που έχει στις πρώτες 21 αγωνιστικές, αφού σε όλα τα ματς είναι διψήφιος. Και πως να γίνει αλλιώς όταν το χειρότερο του παιχνίδι είναι αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, όπου είχε 10 πόντους κι αυτό επειδή ο Τόμας Γουόκαπ είχε κολλήσει πάνω του σαν… βδέλλα.

🇺🇸 Mike James scored in double figures in all 21 of his #EuroLegue games this season:

🇺🇸 Mike James: 21/21 (100.0%)

🇩🇰 Shavon Shields: 15/16 (93.8%)

🇬🇪 Tornike Shengelia: 18/21 (85.7%)

🇺🇸🇹🇷 Shane Larkin: 18/21 (85.7%)

🇫🇷 Mathias Lessort: 18/21 (85.7%)

— Darius Garuolis (@DariusGaruolis) January 15, 2024