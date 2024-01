Aς υποδεχθούμε το 2024, με ένα Λευκό Ιππότη!

Τα Νέα της Αγοράς

The Last of Us: Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Kaitlyn Dever ως Abby

Η μετά αποκαλυπτική σειρά, The Last of Us καλωσορίζει την Kaitlyn Dever στην επόμενή της σεζόν.