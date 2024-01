Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα είναι παρούσα στις εξελίξεις για τη βιώσιμη επίλυση του Μεσανατολικού

Το μήνυμα πως η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στις εξελίξεις, στην αιχμή του δόρατος σε ό,τι αφορά στον διπλωματικό μαραθώνιο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σύντομη λύση στο μείζον Μεσανατολικό, εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του από το Ριάντ, μετά το πέρας της επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία και της συνάντησης με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.

Ειδικότερα, έκανε γνωστό πως τα επόμενα βήματα έχουν να κάνουν με τις επισκέψεις, στο εγγύς μέλλον, στην Ιορδανία και την Αίγυπτο, δύο χώρες οι οποίες εμπλέκονται ενεργά στη διπλωματική διαδικασία για την επίλυση του Μεσανατολικού.

In Riyadh, FM George Gerapetritis held talks w/ Saudi Arabia FM, Prince Faisal bin Farhan Al Saud @FaisalbinFarhan. FMs discussed bilateral political & economic relations, as well as developments in the Middle East. 🇬🇷🤝🇸🇦 pic.twitter.com/okCeDAWELC

