Αναβάλλεται η περιοδεία του Παλαιστίνιου ΥΠΕΞ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ Αλ Μάλικι ανέβαλε την περιοδεία του στην Ευρώπη. Ο λόγος είναι ότι παρατάθηκε η διάρκεια της διάσκεψης κορυφής μεταξύ της Παλαιστινιακής αρχής – Ιορδανίας και Αιγύπτου στην Άκαμπα της Ιορδανίας.

Ακόμη, ο Ριάντ Αλ Μαλίκι είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, την Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σε περίπτωση που γινόταν η προγραμματισμένη συνάντηση θα ήταν η τρίτη κατά σειρά συνάντηση.

Greek Foreign Minister George Gerapetritis will meet on Friday in Athens with Palestinian Foreign Minister Riyad Al-Maliki.

This is the third meeting of the two foreign ministers, with the first taking place in September on the sidelines of the UN General Assembly in New York.…

