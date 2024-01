Βαρύ πένθος για τη Μελάνια Τραμπ – Συγκλονίζει το αντίο της

Δύσκολες ώρες για την πρώην Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μελάνια Τραμπ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Amalija.

Ήταν στο Twitter που η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση που βύθισε στο πένθος την οικογένειά της.

«Με βαθιά μου λύπη ανακοινώνω τον χαμό της αγαπημένης μου μητέρας Amalija. Η Amalija Knavs ήταν μια δυνατή γυναίκα που πάντα φερόταν με χάρη, ζεστασιά και αξιοπρέπειεα. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένη στον σύζυγό της, τις κόρες, τον εγγονό και τον γαμπρό της. Θα μας λείψει απεριόριστα και θα συνεχίσουμε να τιμούμε και να αγαπάμε την κληρονομιά της» έγραψε χαρακτηριστικά η Μελάνια Τραμπ, αποχαιρετώντας τη μητέρα της που έφυγε στα 78 της χρόνια.

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.

Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 10, 2024