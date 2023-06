Δύο εμφανίσεις ενώπιον δικαστηρίου για να του απαγγελθούν κατηγορίες… Δύο περιστάσεις στις οποίες ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε την ευκαιρία να δείξει ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων ότι περιβάλλεται από πολλούς συμβούλους, τον γιο του Ερικ και σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές. Ωστόσο, η σύζυγός του Μελάνια ήταν εκείνη που έλαμψε δια της απουσίας της.

«Εδώ είναι», μετέδωσε κάποια στιγμή το Fox News, αφού δημοσιογράφος πίστεψε ότι είδε χθες Τρίτη τη σύζυγο του Τραμπ (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω) καθ’ οδόν προς το δικαστήριο όπου εμφανίστηκε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ για την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων του Λευκού Οίκου.

Ομως, το δημοφιλές στους κόλπους των Συντηρητικών δίκτυο υποχρεώθηκε ν’ ανασκευάσει λίγο αργότερα, αφού αποδείχθηκε πως επρόκειτο για μια εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

Fox News showed Melania* at the courthouse earlier, and for the first time, I found myself starting to believe the Melania body double conspiracies.

Surprise twist: It was not Melania* pic.twitter.com/K4x7s55tTy

— Lis Power (@LisPower1) June 13, 2023