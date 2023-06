Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του, όσον αφορά τη διαχείριση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρηση του από τον Λευκό Οίκο.

Το δικαστήριο θα αποφασίσει αν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που αντιμετωπίζει συνολικά 37 κατηγορίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, θα παραπεμφθεί σε δίκη, το οποίο αν τελικά συμβεί θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας πρώην Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται κατηγορούμενος.

Αμεσως μετά την άφιξη του, μία ώρα πριν ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία στις 22:00 ώρα Ελλάδος, ο Τραμπ συνελλήφθη, όπως προβλέπει η διαδικασία, αλλά δεν πρόκειται να ληφθούν τα αποτυπώματα του λόγω της αναγνωρισμότητας του, γράφει το CNN.

BREAKING: Former Pres. Trump departs from his Doral, Florida, golf club for his Miami federal courthouse appearance. https://t.co/USgwF5Tvfk pic.twitter.com/AvE1iX8WCJ

— ABC News (@ABC) June 13, 2023