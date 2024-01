Το Ισραήλ σκότωσε διοικητή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και δημοσίευσε βίντεο με τη δολοφονία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (9/1) ότι σκότωσαν διοικητή της Χεζμπολάχ που ευθυνόταν για δεκάδες επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος των IDF, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, ανακοίνωσε απόψε ότι σε αεροπορική επιδρομή νωρίτερα σήμερα στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκε ο Αλί Χουσέιν Μπάρζι.

Φερόταν ως υπεύθυνος για «δεκάδες επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένης της πρωινής κατά στρατιωτικού διοικητηρίου στη Σάφεντ (βόρεια).

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Αλί Χουσέιν Μπάρζι.

🚨Breaking video: 🇮🇱🇱🇧IAF aircraft eliminating Ali Hussein Barji, the Commander of the Southern Lebanon Region of Hezbollah’s Aerial Unit. Ali a carrier terrorist with multiple attacks against Israel had just led the attack against the headquarters of the IDF Northern Command.… pic.twitter.com/UnCaF1lqKY

ELIMINATED: Commander of the Southern Lebanon Region of Hezbollah’s Aerial Unit, Ali Hussein, has been eliminated by an IAF aircraft.

Ali led dozens of explosive and surveillance UAV terrorist activities against Israel, as well as the attack against the headquarters of the IDF…

— Israel Defense Forces (@IDF) January 9, 2024