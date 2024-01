Ο… καυστικός τρόπος που η Μονακό απάντησε στις φήμες για τον Οκόμπο

Με το γνωστό, καυστικό τρόπο σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός της Μονακό τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Μπαχτσεσεχίρ για τον Έλι Οκόμπο.

Όλα αυτά, λίγα 24ωρα μετά την απόφασή τους να θέσουν εκτός ομάδας τον Γάλλο γκαρντ, εξαιτίας μίας… αψημαχίας του με τον συμπαίκτη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague.

«Και εμείς θέλουμε να βγάλουμε τον Μάικλ Τζόρνταν από τη σύνταξη», έγραψαν οι Μονεγάσκοι στο Twitter.

And we want to sign Michael Jordan out of retirement 😂 https://t.co/7v58Iect9C

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) January 8, 2024