Όταν οι Beatles χώρισαν έναν καμβά σε τετράγωνα και άρχισαν να ζωγραφίζουν

Το έργο «Images of a Woman», υπογεγραμμένο και από τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος, θα μπορούσε να φτάσει τα 600.000 δολάρια σε δημοπρασία.

Τον επόμενο μήνα, ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν πίνακα που δημιουργήθηκε και υπογράφηκε από τέσσερις θρυλικούς καλλιτέχνες: Τους Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr και John Lennon.

Το έργο, γνωστό ως Images of a Woman, είναι ένα από τα μοναδικά γνωστά έργα τέχνης που δημιούργησαν και υπέγραψαν μαζί και οι τέσσερις Beatles, αν και χώρισαν τον πίνακα σε τέσσερα τμήματα και εργάστηκαν ανεξάρτητα. Αναμένεται να πωληθεί για 400.000 έως 600.000 δολάρια.

Κλεισμένοι στο ξενοδοχείο

«Κάθε γωνιά του πίνακα αντανακλά μια προσωπική πινελιά, με μεγάλη ποικιλία στα σχήματα, τα χρώματα, ακόμη και το ύφος που χρησιμοποιήθηκε», γράφει η Radhika Marya του CNN. «Το τμήμα του Harrison, που χρησιμοποιεί πιο σκούρες και πιο άγριες πινελιές, φαίνεται να απλώνεται περισσότερο από τη γωνία του, ενώ η περιοχή του Starr είναι μικρότερη και καρτουνίστικη. Τόσο ο Lennon όσο και ο McCartney δούλεψαν κυρίως με ακρυλικά, σημειώνει ο οίκος Christie’s, ενώ ο Harrison και ο Starr βασίστηκαν περισσότερο στην ακουαρέλα».

Το 1966, οι Beatles είχαν προγραμματίσει να δώσουν πέντε συναυλίες σε τρεις ημέρες στην αρένα Nippon Budokan του Τόκιο. Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, σπάνια είχαν την ευκαιρία να βγουν από το ξενοδοχείο τους. Ενώ πολλοί θαυμαστές πήγαν για να τους δουν, η παρουσία τους ήταν αμφιλεγόμενη. Έγιναν διαδηλώσεις θεωρώντας ότι δεν ήταν σωστό να παίζει εκεί ένα δυτικό συγκρότημα.

Δείτε το βίντεο με τους τέσσερις να ζωγραφίζουν

Δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά

Κατά τη διάρκεια των 100 ωρών παραμονής τους στην Ιαπωνία, οι μουσικοί πέρασαν πολύ χρόνο κολλημένοι στην προεδρική σουίτα του Tokyo Hilton. Ωστόσο, δέχτηκαν επισκέψεις και ένας επισκέπτης έφερε ως δώρο ένα σετ από καλλιτεχνικά είδη.

«Είχαν περίπου τρεις ημέρες κατά τις οποίες πραγματικά δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά», λέει ο Edward Lewine, εκπρόσωπος του Christie’s, στον Joe Dziemianowicz του οίκου Barron. «Και δημιούργησαν αυτό το έργο τέχνης».

Όπως λέει η ιστορία, η ομάδα τοποθέτησε ένα κομμάτι λεπτού ιαπωνικού χαρτιού καλλιτεχνίας σε ένα τραπέζι. Αφού τοποθέτησαν μια λάμπα στη μέση του καμβά, κάθε ένας Beatle διάλεξε μια γωνία, κάθισε και άρχισε να ζωγραφίζει.

Ο φωτογράφος Robert Whitaker, ο οποίος εκπροσωπήθηκε επίσης από τον Brian Epstein, τον μάνατζερ των Beatles, ήταν παρών και φωτογράφισε την ομάδα εν ώρα εργασίας. «Σταμάταγαν τη ζωγραφική, πήγαιναν και έδιναν μια συναυλία, και μετά έλεγαν: «Ας επιστρέψουμε στον πίνακα!»». λέει ο Whitaker στον οίκο Christie’s. «Ποτέ δεν τους είδα πιο ήρεμους ή πιο ικανοποιημένους από ό,τι εκείνη την εποχή».

Ο ήχος της ζωγραφικής

Ενώ το συγκρότημα δούλευε πάνω στον πίνακα, άκουγε ηχογραφήσεις από το επερχόμενο άλμπουμ τους, Revolver. «Ο ήχος αυτού του πίνακα (ανάμεσα σε πολλά άλλα, χωρίς αμφιβολία) είναι το εκθαμβωτικό ακουστικό καλειδοσκόπιο που πήρε το ‘Taxman’, το ‘Eleanor Rigby’, το ‘Yellow Submarine’, το ‘For No One’, το ‘And Your Bird Can Sing’, το ‘I’m Only Sleeping’ και το ‘Tomorrow Never Knows’», γράφει ο οίκος δημοπρασιών στο δοκίμιο της παρτίδας.

Αφού οι Beatles τελείωσαν τον πίνακα, αφαίρεσαν τη λάμπα από το κέντρο του καμβά, υπέγραψαν τα ονόματά τους στον ημιτελή κύκλο και έδωσαν το έργο στην επίσημη Λέσχη Φίλων των Beatles στην Ιαπωνία. Για χρόνια, το έργο έμεινε χωρίς τίτλο. «Το έργο απέκτησε την ονομασία Images Of A Woman στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αφού ένας Ιάπωνας δημοσιογράφος θεώρησε ότι μπορούσε να δει γυναικεία γεννητικά όργανα στο τεταρτημόριο του Paul», γράφει ο οίκος Christie’s. «Αλλά ποιος ξέρει τι πραγματικά ζωγράφισε ο Paul -πιθανότατα ούτε καν ο ίδιος».

«Είναι ένα υπέροχο κομμάτι αφήγησης»

Οι Beatles δημιούργησαν το Images of a Woman σε μια σημαντική περίοδο για το συγκρότημα – λίγους μήνες πριν από το τέλος της τελευταίας μεγάλης περιοδείας τους.

«Είναι τόσο σπάνιο να έχουμε ένα έργο σε χαρτί εκτός του μουσικού τους καταλόγου που είναι ένα φυσικό κειμήλιο, αυτό το απτό αντικείμενο με τη συμβολή και των τεσσάρων Beatles» λέει στο CNN ο ειδικός του Christie’s, ο Casey Rogers.

«Είναι αναμνηστικό, είναι ένα έργο τέχνης, απευθύνεται πιθανώς σε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα συλλεκτών… Είναι ένα υπέροχο κομμάτι αφήγησης».

*Με στοιχεία από smithsonianmag.com