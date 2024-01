Airbnb: Μια επιχείρηση λύνει το πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών

Ο Μάρκ Ζάγκουρι ξεχνούσε συνεχώς να βγάζει τα σκουπίδια, ενώ αυτή η δουλειά-αγγαρεία ήταν συχνό σημείο τριβής και καβγάδων με την οικογένεια του. Περνώντας ο καιρός ανακάλυφε ότι πολλοί γείτονες του στο Σκοτντέηλι της Αριζόνας είχαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και αυτό του γέννησε μια επιχειρηματική ιδέα.

Το 2018, όπως αναφέρει ο Business Insider, ίδρυσε μια startup με την ονομασία Can Monkey, η οποία πληρώνεται να βγάζει έξω τους γεμάτους κάδους για αποκομιδή τη σωστή ημέρα και στη συνέχεια να τους παίρνει πίσω όταν αδειάσουν.

Το Can Monkey αρχικά εξυπηρετούσε περίπου 100 ακίνητα στην πόλη της Αριζόντας. Στη συνέχεια, το 2019, ο συνιδρυτής της, Άλεξ Σαπίρο άκουσε έναν φίλο που διατηρούσε ένα Airbnb να παραπονιέται για την υλικοτεχνική υποδομή της αποκομιδής των σκουπιδιών σε τρία διαφορετικά ακίνητα.

