Ρωσία: Απετράπη νέα επίθεση της Ουκρανίας με drones κατά της Κριμαίας

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας διαβεβαίωσε πως απέτρεψε νέα ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Παρασκευή, με φόντο την κλιμάκωση των πληγμάτων τόσο της μιας όσο και της άλλης πλευράς σε πόλεμο (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε υπηρεσία κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 36 ουκρανικά εναέρια οχήματα χωρίς πιλότο πάνω από την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κριμαίας», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram, τονίζοντας πως «απέτρεψε» την επίθεση.

Αλλο drone των δυνάμεων του Κιέβου καταστράφηκε στην περιφέρεια Κρασναντάρ (δυτικά), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χθες Πέμπτη, η Μόσχα ανακοίνωσε πως κατέρριψε δέκα ουκρανικούς πυραύλους εν πτήσει προς τη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, συντρίμμια των οποίων κατέπεσαν σε κατοικημένες περιοχές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

Powerful explosions reported in Sevastopol, Saki, and Jankoy. Russian media state that at least 50 drones entered Crimea. Reports of explosions are also coming in from Novorossiysk, where the entire Russian Black Sea Fleet is currently stationed.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, άλλος πύραυλος καταρρίφθηκε στ’ ανοικτά της πόλης όπου βρίσκεται το γενικό αρχηγείο του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η Κριμαία χαρακτηρίζεται κλειδί για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων που κατέχουν τμήμα της νότιας Ουκρανίας. Γίνεται συχνά στόχος ουκρανικών πυραύλων και drones.

Οι επιθέσεις καταγράφονται με φόντο την κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία και των ουκρανικών πληγμάτων στη Ρωσία και σε κατεχόμενες ζώνες.

Οι δυνάμεις της Μόσχας προχώρησαν σε μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων δυο φορές από τα τέλη του περασμένου μήνα, την 29η Δεκεμβρίου (55 νεκροί, τουλάχιστον 32 εξ αυτών στο Κίεβο) και την Τρίτη 2η Ιανουαρίου (τουλάχιστον 5 νεκροί).

Evening «cotton» is now taking place in Russian Belgorod and Novorossiysk, – rosZMI. There are reports of explosions.

It's also loud in the occupied Crimea — for the second time in a day. In particular, they do not sleep in Dzhankoya.

Times of Ukraine

