Μια πρωτεΐνη που καταπολεμά τη γήρανση και τον καρκίνο

Επιστήμονες στο πανεπιστήμιο της Οσάκα ανακάλυψαν ότι μια πρωτεΐνη παίζει βασικό ρόλο στο να σταματήσει τον σχηματισμό κυττάρων «ζόμπι» στο σώμα μας, ανοίγοντας τον δρόμο για θεραπείες που επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης και αποτρέπουν ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία.

Καθώς γερνάμε, μια διαδικασία που ονομάζεται κυτταρική γήρανση κάνει ορισμένα κύτταρα να ζουν περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αντί να πεθάνουν και να απομακρυνθούν, παραμένουν στο σώμα και μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ασθενειών, όπως ο καρκίνος και το Αλτσχάιμερ.

Πρόσφατη μελέτη εντόπισε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται HKDC1, η οποία παίζει κεντρικό ρόλο για τα βασικά οργανίδια μέσα στα κύτταρα. Η πρωτεΐνη βοηθά στην απομάκρυνση των κατεστραμμένων μιτοχονδρίων, τα οποία λειτουργούν σαν μικροσκοπικές μπαταρίες για να παράγουν ενέργεια μέσα στα κύτταρα, σε μια διαδικασία που ονομάζεται μιτοφαγία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας των κυττάρων.

Οπως γράφουν οι «Times», δημοσίευση στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences ανέφερε ότι η πρωτεΐνη HKDC1 «βοηθά αποτελεσματικά να αφαιρεθούν τα μιτοχονδριακά σκουπίδια». Η πρωτεΐνη βοηθά επίσης στην αποκατάσταση της βλάβης στα λυσοσώματα, ένα οργανίδιο που βοηθά στη διάσπαση και τον καθαρισμό των φθαρμένων κυτταρικών τμημάτων. Οσον αφορά τα μιτοχόνδρια και τα λυσοσώματα, η μελέτη αναφέρει: «Η δυσλειτουργία αυτών των οργανιδίων σχετίζεται με τη γήρανση των κυττάρων, τη γήρανση και πολλαπλές σημαντικές ασθένειες».

Θεραπευτικός στόχος

Οι ερευνητές από την Ιαπωνία βρήκαν ότι το HKDC1 παίζει βασικό ρόλο στη διατήρηση αυτών των οργανιδίων. Σημείωσαν ότι «ένα τακτοποιημένο κύτταρο φαίνεται να κρατά μακριά τη γήρανση» και κατέληξαν: «Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν ότι το HKDC1 μπορεί να είναι ένας πιθανός θεραπευτικός στόχος για ασθένειες που σχετίζονται με τη γήρανση».

Η μελέτη αναφέρει τον καρκίνο του πνεύμονα και του ήπατος ως δύο ασθένειες όπου τα επίπεδα του HKDC1 θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, αλλά δεν ανέφερε τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Σε κύτταρα με χαμηλότερα επίπεδα πρωτεΐνης, η μελέτη διαπίστωσε ότι «η ανεπάρκεια HKDC1 είχε ως αποτέλεσμα μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, αυξημένο αριθμό υπερσυντηγμένων μιτοχονδρίων, μειωμένη μιτοφαγία και συσσώρευση κατεστραμμένων λυσοσωμάτων, τα οποία εμπλέκονται σε κυτταρική γήρανση και πολλαπλές ασθένειες».

Η εύρεση θεραπειών για την ενίσχυση των επιπέδων της πρωτεΐνης HKDC1 θα μπορούσε επομένως να βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων και στην αποτροπή της γήρανσης διατηρώντας τις διαδικασίες επιδιόρθωσης των κυττάρων μέσα στο σώμα.

