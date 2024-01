Γυναικεία υπόθεση η άνθηση της μουσικής βιομηχανίας στην Βρετανία

Οι πλατφόρμες ροής και η συνεχιζόμενη αναβίωση του βινυλίου έδωσαν ώθηση στη μουσική βιομηχανία στη Βρετανία το 2023.

Η BPI, η οποία αντιπροσωπεύει τις δισκογραφικές εταιρείες και τις δισκογραφικές εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στους Financial Times ότι οι λάτρεις της μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο αγόρασαν 182,8 εκατομμύρια άλμπουμ, ή το αντίστοιχο σε streaming, πέρυσι, την ένατη συνεχόμενη ετήσια άνοδο για τη βιομηχανία.

Η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες καλλιτέχνες, οι οποίες ξεπέρασαν το ρεκόρ των 31 εβδομάδων στην κορυφή των σινγκλ τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου το 2023.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο σερί σε ένα ημερολογιακό έτος από τότε που κυκλοφόρησε το chart το 1952, ενισχύθηκε από τη δημοτικότητα των νέων τραγουδιών από καλλιτέχνες όπως οι Miley Cyrus, Dua Lipa, Ellie Goulding και PinkPantheress.

Ο Τζο Τουίστ, διευθύνων σύμβουλος του BPI, είπε στους FT ότι υπάρχει «μια ευρύτερη από ποτέ γκάμα καλλιτεχνών, η οποία έκανε μεγάλη επιτυχία με την υποστήριξη των δισκογραφικών τους».

Συνολικά, η BPI μέτρησε 179,6 δισεκατομμύρια ροές στο Ηνωμένο Βασίλειο, αριθμός που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια και που δείχνει την οικονομική εξάρτηση πολλών από τις κορυφαίες εταιρείες μουσικής στον κόσμο από τις ψηφιακές πωλήσεις.

Η ροή στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε περίπου 13% το 2023 και τώρα αντιπροσωπεύει το 88% της αγοράς.

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις δίσκων

Οι αγορές άλμπουμ LP βινυλίου αυξήθηκαν 11,8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 6,1 εκατομμύρια, τον ταχύτερο ρυθμός του εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια, δείχνοντας τη συνεχιζόμενη δημοτικότητα μιας μορφής που είχε διαγραφεί από πολλούς ως παλιομοδίτικη.

Οι πωλήσεις των CD μειώθηκαν σχεδόν 7% σε 10,8 εκατομμύρια – με το This Life των Take That να είναι το CD με τις περισσότερες πωλήσεις.

Αγοράστηκαν επίσης περισσότερες από 100.000 κασέτες.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα της μουσικής βιομηχανίας δείχνουν την ισχύ της ηχογραφημένης μουσικής βιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο — η οποία είναι μια συγκριτικά ώριμη αγορά — αν και τα στελέχη της μουσικής προειδοποιούν για προκλήσεις σχετικά με τη μουσική που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, υπήρξαν επίσης νόμιμες χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης πέρυσι, με την επιστροφή των Beatles στην κορυφή του τσαρτ σινγκλ για πρώτη φορά από το 1969. Το κομμάτι “Now and Then” δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα demo του Τζον Λένον από τη δεκαετία του 1970 και ολοκληρώθηκε χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI.

Η Miley Cyrus σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία παραμένοντας στην κορυφή των τσαρτ – με το τραγούδι της “Flowers” – για 10 εβδομάδες. Τέσσερα από τα πέντε μεγαλύτερα μουσικά θέματα του 2023 και επτά από τα 10 κορυφαία τραγούδια της χρονιάς ήταν από γυναίκες καλλιτέχνες.

Η συλλογή παλαιότερων κομματιών των The Weeknd με τίτλο The Highlights ήταν το κορυφαίο άλμπουμ της χρονιάς και ακολούθησε το Midnights της Taylor Swift.

Πηγή: ΟΤ