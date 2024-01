Σαρώνει ο Αντετοκούνμπο: Πρώτος σε ψήφους στο ΝΒΑ για το All Star Game (pic)

Το ΝΒΑ αρχίζει να μπαίνει σιγά-σιγά σε… ρυθμούς All Star Game, αν και είναι ακόμα νωρίς αφού απομένει κάτι παραπάνω από έναν μήνα για τη γιορτή του μπάσκετ.

Η ψηφοφορία του κοινού πάντως έχει ξεκινήσει κανονικά και ήδη ο κόσμος δείχνει τις προτιμήσεις του στους παίκτες που θέλει να δει στο «Gainbridge Fieldhouse».

Από τα πρώτα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ηγείται της… κούρσας, όντας στην κορυφή, όχι μόνο της Ανατολής, αλλά και του ΝΒΑ, με 2.171.812 ψήφους.

Πίσω από τον «Greek Freak» ακολουθούν οι Τζοέλ Εμπίντ (1.844.025 ψήφοι), Τζέισον Τέιτουμ (1.765.919) και Τζίμι Μπάτλερ (767.913).

Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δύση, πρώτος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 2.008.645 ψήφους, ενώ στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Κέβιν Ντουράντ (1.807.394).

Lakers’ LeBron James and Bucks’ Giannis Antetokounmpo lead the NBA’s first 2023-24 All-Star fan voting return: pic.twitter.com/PuLC37lMFN

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 4, 2024