Οι Rage Against the Machine διαλύονται για τρίτη φορά, λέει ο ντράμερ Brad Wilk

Σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη, το ιδρυτικό μέλος του γκρουπ ασχολήθηκε με ένα σωρό ακυρωμένες ημερομηνίες στο πλαίσιο της περιοδείας επανένωσης των Rage Public Service Announcement.

«Ξέρω ότι πολύς κόσμος περιμένει να ανακοινώσουμε νέες ημερομηνίες περιοδείας για όλες τις ακυρωμένες συναυλίες των RATM», έγραψε. «Δεν θέλω να παρασύρω τον κόσμο ή τον εαυτό μου περισσότερο. Έτσι, ενώ υπήρξε κάποια επικοινωνία ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο μέλλον… θέλω να σας ενημερώσω ότι οι RATM (Tim, Zack, Tom και εγώ) δεν θα περιοδεύσουν ή θα παίξουν ξανά ζωντανά. Λυπάμαι για όσους από εσάς περιμένατε να συμβεί αυτό. Πραγματικά εύχομαι να ήταν έτσι…».

Mετά από όλη την επιτυχία τους, ο Rocha εξέδωσε μια δήλωση το 2000 ότι αποχωρεί από το συγκρότημα επειδή «η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει αποτύχει εντελώς»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι Rage τραβούν την πρίζα από το συγκρότημα

Η τετράδα, αποτελούμενη από τον frontman Zack de la Rocha, τον μπασίστα Tim Commerford, τον κιθαρίστα Tom Morello και τον Wilk, σχηματίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ταρακούνησε το mainstream με την αντιδραστική και πολιτικά φορτισμένη μουσική της. Αλλά μετά από όλη την επιτυχία τους, ο Rocha εξέδωσε μια δήλωση το 2000 ότι αποχωρεί από το συγκρότημα επειδή «η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει αποτύχει εντελώς». Τα εναπομείναντα μέλη διασπάστηκαν και σχημάτισαν τους Audioslave με τον τραγουδιστή Chris Cornell, ο οποίος θα αποχωρούσε από το συγκρότημα το 2007 –έφυγε από τη ζωή το 2017.

Το πάλεψαν, πάντως

Την ίδια χρονιά, οι Rage επανενώθηκαν για να γίνουν headliners στο Coachella και στη συνέχεια περιόδευσαν τα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2011, έδωσαν την τελευταία τους συναυλία στο L.A. Rising, σηματοδοτώντας τη δεύτερη διάλυσή τους. Αλλά, φυσικά, οι Rage έδωσαν μια τρίτη ευκαιρία το 2020, ανακοινώνοντας την περιοδεία Public Service Announcement. Η πανδημία του Covid τους ανάγκασε να αναβάλουν την περιοδεία, και οι Rage αναπόφευκτα την μετέθεσαν στο 2022. Στη δεύτερη ημερομηνία της περιοδείας, ο Rocha υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και ενώ ολοκλήρωσαν το πρώτο σκέλος των προγραμματισμένων συναυλιών, ακύρωσαν τις υπόλοιπες λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.

Κόντρα στους θεσμούς

Πιο πρόσφατα, οι Rage ήταν ως επί το πλείστον απόντες κατά τη διάρκεια της τελετής ένταξής τους στο Rock and Roll Hall of Fame. Ο Morello ήταν το μοναδικό μέλος που ήταν παρών για να δεχτεί την τιμή και σημείωσε ότι το συχνά αμφισβητούμενο γκρουπ έχει «διαφορετικές απόψεις για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του να εισαχθεί στο Hall of Fame». Ωστόσο, απέτισε φόρο τιμής στους Rage και ευχαρίστησε το «πέμπτο μέλος της μπάντας», αναφερόμενος στους οπαδούς.

