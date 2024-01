Νότια Κορέα: Μαχαίρωσαν σε «ζωντανή» σύνδεση τον ηγέτη της αντιπολίτευσης (Προσοχή! Σκληρές εικόνες)

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ εξέφρασε σήμερα την «έντονη ανησυχία» του μετά την «απαράδεκτη» επίθεση με μαχαίρι στην Μπουσάν εναντίον του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Λι Τζε-μιουνγκ, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του.

Ο κ. Λι υπέστη τραύμα στον λαιμό στην επίθεση με μαχαίρι καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφους και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, κατά τις πρώτες πληροφορίες έχοντας τις αισθήσεις του.

Ο πρόεδρος Γιουν εξέφρασε την «έντονη ανησυχία του για την ασφάλεια του Λι Τζε-μιουνγκ όταν ενημερώθηκε για την επίθεση», σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφει η εκπρόσωπος της προεδρίας. «Ο κ. Γιουν υπογράμμισε ότι η κοινωνία μας δεν πρέπει να ανέχεται ποτέ τέτοιου είδους πράξεις βίας, όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο 58χρονος πολιτικός, ο οποίος ηττήθηκε οριακά από τον κ. Γιουν στις εκλογές του 2022, εικονίζεται σε φωτογραφία που μετέδωσε το Yonhap πεσμένος στο έδαφος, με μαντίλι να καλύπτει το τραύμα του (φωτογραφία, επάνω). Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο κ. Λι, άλλοτε εργάτης, στο παρελθόν κυβερνήτης της επαρχίας Κιόνγκι, της πιο πυκνοκατοικημένης της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας, είχε πιστωθεί πως πρότεινε πρωτοφανείς ιδέες για τη Νότια Κορέα, όπως για παράδειγμα να θεσπιστεί ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τους πολίτες της, ή να χορηγούνται δωρεάν σχολικές στολές. Ομως η υποψηφιότητά του επλήγη από διάφορα σκάνδαλα.

BREAKING: South Korea’s opposition leader, Lee Jae-Myung, has just been stabbed in the neck by a man who stormed through a crowd of reporters. Attacker has been arrested. Lee Jae-Myung is with the country’s Democratic Party of Korea. (The country’s president is with the rival… pic.twitter.com/CD2f3vhaYp

— Mr NQV (@KidNqv) January 2, 2024