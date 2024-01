NASA: Οι ευχές για το 2024 από το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν πώς φαίνονταν από το διάστημα οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά ανά τον πλανήτη.

Οι φωτογραφίες συνοδεύονται και από μια ευχή: «Σας ευχόμαστε μια νέα χρονιά που να λάμπει τόσο φωτεινά όσο τα φώτα της πόλης από το διάστημα».

Wishing you a new year that sparkles as bright as the city lights from space ✨ pic.twitter.com/VGgWl0lVAx

Το πλήρωμα του ISS

Ανάρτησε, επίσης, βίντεο με τις ευχές του πληρώματος που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS):

«Τι σας επιφυλάσσει το 2024; Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και όλους εμάς εδώ στο Διαστημικό Κέντρο Johnson, σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά!» έγραψαν οι αστροναύτες του ISS.

What is in store for your 2024?

From the International Space Station and all of us here at Johnson Space Center, we wish you a Happy New Year!🎉 pic.twitter.com/xY2q4LseWM

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 1, 2024