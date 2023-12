Μπόρις Τζόνσον: Όλα λάθος – Ο Μπόρις Τζόνσον έστειλε μήνυμα για την Πρωτοχρονιά αλλά έγινε περίγελος

Ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός και νέος παρουσιαστής του GB News, Μπόρις Τζόνσον θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα για το νέο έτος, ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν να γίνει περίγελος εξαιτίας των ατίθασων μαλλιών του.

Tην παράσταση έκλεψαν τα μαλλιά του με πολλούς χρήστες του Χ (πρώην Twitter) να αναρωτιούνται αν είναι άρρωστος, καθώς φαίνεται γηρασμένος ή εάν μαγνητοσκόπησε το βίντεο μόλις ξύπνησε

Στο βίντεο για το νέο έτος που δημοσίευσε με δική του πρωτοβουλία καθώς κανείς δεν του το ζήτησε, όλα πήγαν λάθος, καθώς ο Μπόρις Τζόνσον εμφανίστηκε με πιο ατημέλητο λουκ από αυτό που έχει συνηθίσει με αποτέλεσμα να καταφέρει να γίνει περίγελος των social media, καθώς έμοιαζε αγουροξυπνημένος.

Ο Τζόνσον ανακοινώθηκε ως νέος παρουσιαστής του ραδιοτηλεοπτικού φορέα τον Οκτώβριο, όταν όπως είπε θα δίνει «αληθινές και ξεκάθαρες απόψεις για τα πάντα, από τη Ρωσία, την Κίνα, τον πόλεμο στην Ουκρανία … μέχρι τις τεράστιες ευκαιρίες που μας περιμένουν».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας θα ενταχθεί στο δεξιό τηλεοπτικό κανάλι ως «παρουσιαστής, δημιουργός προγραμμάτων και σχολιαστής» κάποια στιγμή το 2024 και θέλησε να προμοτάρει την παρουσία του με ένα μήνυμα που όμως την παράσταση έκλεψαν τα μαλλιά του με πολλούς χρήστες του Χ (πρώην Twitter) να αναρωτιούνται αν είναι άρρωστος, καθώς φαίνεται γηρασμένος και άλλους αν μαγνητοσκόπησε το βίντεο μόλις ξύπνησε.

‘Let’s hope the next 12 months are a great year for our country!’ The latest member of the GB News family, Boris Johnson, wishes the nation a very happy new year. pic.twitter.com/2Ecou0jmhH — GB News (@GBNEWS) December 30, 2023

«Γεια σας φίλοι μου, ας ελπίσουμε ότι οι επόμενοι 12 μήνες θα είναι μια σπουδαία χρονιά για τη χώρα μας και μια σπουδαία χρονιά για το νεοσύστατο, επαναστατικό, δυναμικό ειδησεογραφικό κανάλι που είναι το GB News», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε μερικά σχόλια

An unwell looking Boris Johnson releases a rallying call for GB News, branding it an “upstart insurgent dynamic news channel” The only insurgent thing about GB News are its losses and number of Ofcom investigations pic.twitter.com/6JeYV01XjP — GB News Spin Room (@GBNewsSpin) December 30, 2023

Someone seems to have gone onto GB News pretending to be Boris Johnson. They’re a notably slimmer build and they’ve gone way over the top in artfully messing the hair. pic.twitter.com/IxP22Q2XmK — Peter Walker (@peterwalker99) December 30, 2023

Brother do you remember what happened last time you said this https://t.co/g235nr33d7 — hodgestick (@hodgestick) December 30, 2023

Dude aged like 20 years since last time I saw him, wtf https://t.co/HjGY6OeoJQ — Romlib🎄 (@RomanianLiberal) December 30, 2023