Σκληραίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία – Ξεκίνησε τα αντίποινα η Ρωσία – Βομβάρδισε το κέντρο του Χαρκόβου

Με μαζικούς βομβαρδισμούς σε μη στρατιωτικούς στόχους ξεκίνησε η Ρωσία τα αντίποινα για την ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ, που στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 108 αμάχων.

Οι ρωσικές δυνάμεις, που είχαν εξαπολύσει μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και χθες, Παρασκευή, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, από τις οποίες σκοτώθηκαν 31 άμαχοι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 160 στην Ουκρανία, απάντησε το Σάββατο στην αντεπίθεση του Κιέβου που χτύπησε την πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, με νέες επιθέσεις στην «καρδιά» του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης.

Facilities in 120 towns and villages were damaged. pic.twitter.com/Kih4xU0Oek

39 dead, 159 injured: President Volodymyr Zelenskyy voiced the consequences of yesterday’s missile attack by the Russian army on Ukraine.

Από την ρωσική πυραυλική επίθεση στο κέντρο της πόλης, επλήγησαν ένα ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών και άλλοι μη στρατιωτικοί στόχοι, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Όλεγκ Σινεχούμποφ, στο Telegram.

«Οι κατοχικές δυνάμεις έπληξαν στον κεντρικό τομέα του Χαρκόβου, χτύπησαν αποκλειστικά μη στρατιωτικές υποδομές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα ιατρικό ίδρυμα, συγκροτήματα κατοικιών, καταστήματα και δημόσιοι χώροι», έγραψε ο κυβερνήτης, διευκρινίζοντας ότι η ρωσική επίθεση περιελάμβανε έξι πλήγματα.

Τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από το ξενοδοχείο Kharkiv Palace Hotel στο κέντρο της πόλης, που έχει υποστεί ζημιές, και στο οποίο διαμένουν συχνά δημοσιογράφοι-ανταποκριτές ξένων δικτύων, ενώ υπάρχουν αναφορές για οκτώ τραυματίες.

Shelling of the center of #Kharkiv is reported

In particular, the Kharkiv Palace hotel was damaged. Medics are treating 8 injured, all hospitalized.

As a result of the shelling there is damage only to civilian infrastructure: medical facility, apartment buildings, stores and… pic.twitter.com/WKC1eDjWl4

— NEXTA (@nexta_tv) December 30, 2023