Ρωσία: Τουλάχιστον 14 οι νεκροί από την επίθεση της Ουκρανίας στο Μπέλγκοροντ

Η Ρωσία κατηγόρησε τον στρατό της Ουκρανίας για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε 14 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 108 στο Μπέλγκοροντ, ρωσική πόλη κοντά στα ρωσοουκρανικά σύνορα, την επομένη των μαζικών ρωσικών πληγμάτων που στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους στην Ουκρανία.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 12 ενήλικοι και δύο παιδιά σκοτώθηκαν στο Μπέλγκοροντ», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων μέσω της πλατφόρμας Telegram, προσθέτοντας πως «108 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, τραυματίσθηκαν».

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν μέσω του Ίντερνετ φαίνονται αυτοκίνητα να καίγονται, πολυκατοικίες με σπασμένους τους υαλοπίνακες των παραθύρων, καθώς και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από μερικά κτίρια. Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «ενημερώθηκε» για την επίθεση αυτή σε «συνοικίες κατοικιών» της πόλης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι

The Ukrainian Army, funded, led and armed by NATO has just bombed the Civilian centre of the Russian city of Belgorod.

They have directly targeted the city centre to kill innocent civilians. There is no military infrastructure here. I’ve been here myself. This is murder. pic.twitter.com/niWTYR9TB0

— Chay Bowes (@BowesChay) December 30, 2023