Αρμένιοι κληρικοί δέχονται επιθέσεις από Ισραηλινούς εποίκους - Το... «ιερό» παρασκήνιο πίσω από τη σύγκρουση

Το Αρμενικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για πράξεις βίας Ισραηλινών εποίκων κατά της αρμενικής κοινότητας στην Ιερουσαλήμ.

Με την ένδειξη «επείγον ανακοινωθέν», το Αρμενικό Πατριαρχείο μιλά για «μαζική και συντονισμένη επίθεση εναντίον επισκόπων, ιερέων, διακόνων, ιεροδιδασκάλων και άλλων μελών της αρμενικής κοινότητας στην Ιερουσαλήμ».

Αναφέρεται ακόμα ότι «περισσότεροι από 30 ένοπλοι, με μάσκες του σκι κρατώντας όπλα – ανάμεσά τους όπλα ικανά να σκοτώσουν – συμπεριλαμβανομένων ισχυρών νευροπαραλυτικών ουσιών, έχουν ακινητοποιήσει δεκάδες κληρικούς μας, εισέβαλαν στους χώρους του Κήπου της Αγελάδας και άρχισαν την άγρια επίθεσή τους».

Today, a group of armed & masked 30 people attacked the Armenian Quarter’s “Cows Garden” in #Jerusalem . #Armenian peaceful priests & community members were severely injured. This attack is agst the Jerusalem Armenian community & Armenian Patriarchate. @GaroGhazarian1 @kerkonian pic.twitter.com/46OpeSESEd

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες από τις επιθέσεις, ενώ γίνεται λόγος για υπαρξιακή απειλή της αρμενικής κοινότητας.

«Αυτή είναι η εγκληματική απάντηση που λάβαμε για την υποβολή αγωγής στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ για τον Κήπο της Αγελάδας. Έτσι αντιδρούν στις νομικές διαδικασίες ο Αυστραλο-ισραηλινός επιχειρηματίας Danny Rothman (Rubenstein) και ο George Warwar (Hadad)», σημειώνεται στην ανακοίνωση «φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τους υπαίτιους της επίθεσης.

Danny Rothman, majority shareholder of XANA Gardens, accompanied by his business partner George Warwar, harassing Armenian protestors on Armenian property.

We will not be intimidated! We will not surrender!🇦🇲#Armenian #Jerusalem pic.twitter.com/6ktWccTOWY

— SaveTheArQ (@SavetheArQ) November 6, 2023