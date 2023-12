Παρτιζάν: Πρόστιμο 30.000€ και χωρίς κόσμο στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι (pic)

Η Παρτιζάν μπορεί την προηγούμενη αγωνιστική να έφυγε νικήτρια από την Βαλένθια, ωστόσο τα γεγονότα με την κατάληψη των θέσεων των γηπεδούχων από τους οπαδούς της, θα κοστίσει ακριβά στην σερβική ομάδα.

Η Βαλένθια εξέδωσε και ανακοίνωση μετά το τέλος του αγώνα, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους της για την ταλαιπωρία.

«Ο οργανισμός της Βαλένθια ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους της, ειδικότερα αυτούς των οποίων η θέση βρισκόταν κοντά στον τομέα 218, για τα όσα συνέβησαν με τους οπαδούς της Παρτίζαν που κάθισαν σε θέσεις οι οποίες δεν τους ανήκαν και έδειξαν απρεπή συμπεριφορά, αναγκάζοντας τους σεκιούριτι του γηπέδου να μετακινήσουν τους φίλους μας»

Η Euroleague έλαβε δράση και επέβαλε πρόστιμο 30.000€ και απαγόρευση μετακίνσης των οπαδών της Παρτίζαν για το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, το οποίο είναι με τον Ερυθρό Αστέρα (4/1, 21:00).

EuroLeague sanctioned Partizan with a €30,000 fine and a ban on its fans to attend their next away game 🚨 pic.twitter.com/8VU4XSYi0S

— BasketNews (@BasketNews_com) December 28, 2023