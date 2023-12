Ρατσιστική επίθεση στον Κάρλτον Μόρις κατήγγειλε η Λούτον

Ένα δυσάρεστο συμβάν έλαβε χώρα στην αναμέτρηση Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Λούτον νωρίτερα σήμερα (26/12), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Premier League.

Όπως κατήγγειλε η Λούτον, ο ποδοσφαιριστής της, Κάρλτον Μόρις, δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδούς της γηπεδούχου Σέφιλντ, με την αστυνομία πάντως να ενεργεί άμεσα.

Στη σχετική ανακοίνωση της Λούτον αναφέρεται:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο επιθετικός της Λούτον Κάρλτον Μόρις ανέφερε ένα ρατσιστικό σχόλιο από το πλήθος κατά τη διάρκεια του απογευματινού αγώνα της Premier League στο Μπράμαλ Λέιν.

Ο Κάρλτον το ανέφερε στους υπεύθυνους του αγώνα σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Premier League και το θέμα αντιμετωπίστηκε αμέσως τόσο από την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ όσο και από την αστυνομία του Σάουθ Γιορκσάιρ, που αυτή τη στιγμή διερευνούν.

Η Λούτον θα προσφέρει στον Κάρλτον και σε οποιονδήποτε άλλο παίκτη που υποφέρει από κακοποίηση την πλήρη υποστήριξή της και θα ήθελε να επαναλάβει ότι τηρούμε στάση μηδενικής ανοχής έναντι όλων των μορφών διάκρισης, είτε αυτοπροσώπως είτε διαδικτυακά.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους αξιωματούχους της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ όσο και την αστυνομία για τις γρήγορες ενέργειές τους στην αντιμετώπιση του σημερινού περιστατικού».

— Luton Town FC (@LutonTown) December 26, 2023