ΛεΜπρόν: «Δεν μπορούμε ακόμα να ανταγωνιστούμε τις κορυφαίες ομάδες» (oic)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς και ηττήθηκαν εντός έδρας στο Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι του ΝΒΑ. Μια ήττα που έφερε την απογοήτευση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς η ομάδα του μετά την κατάκτηση του In-Season Tournament δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Μετά την αναμέτρηση, ο «Βασιλιάς» παραχώρησε δηλώσεις εκφράζοντας τις ανησυχίες του για το ότι οι «λιμνάνθρωποι» δεν μπορούν να ανταγωνιστούν κορυφαίους αντιπάλους, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω πως είμαστε εκεί που θέλουμε για να ανταγωνιστούμε τις κορυφαίες ομάδες».

Οι Λέικερς αυτήν την στιγμή βρίσκονται στην 9η θέση της Δυτικής περιφέρειας, όντας εντός της ζώνης του play-in tournament, με ρεκόρ 16-15, ωστόσο οι εμφανίσεις τους τα τελευταία παιχνίδια δεν μπορούν να τους αφήνουν ικανοποιημένους.

«I don’t think we’re where we wanna be to be able to compete against the top teams.»👀

– LeBron James on the Lakers

