Μεσίνα: «Ο Νέιπερ άφησε χρήματα για να έρθει στην Αρμάνι» (vid)

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ μετά από τη σύντομη θητεία του στον Ερυθρό Αστέρα επέστρεψε στην Αρμάνι Μιλάνο, όπου έκανε το «ντεμπούτο» του στη νίκη επί της Κρεμόνα (74-51), όντας πρώτος σκόρερ της Αρμάνι με 16 πόντους.

Ο Μεσίνα μίλησε για την έλευση του Σαμπάζ Νέιπερ και ευχαρίστησε και τον Έρυθρο Αστέρα για την στάση που κράτησε στην μεταγραφή του Αμερικανού στην Αρμάνι.

«Ο Νέιπιερ άφησε χρήματα για να επιστρέψει στην Αρμάνι. Για αυτό του είμαστε ευγνώμονες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Αστέρα για τη στάση του κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ο Νέιπιερ είναι πολύ χαρούμενος που επέστρεψε στο Μιλάνο. Βοήθησε την ομάδα να αποκτήσει ρυθμό με την απόδοσή του» δήλωσε ο Έτορε Μεσίνα.

First day back for the masked man#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/iaov2Zv0qs

— Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 25, 2023