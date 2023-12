Το διαφορετικό «προξενιό» των Ιαπώνων

Τα εστιατόρια στη Ιαπωνία βρήκαν τρόπο να έχουν πάντα τα τραπέζια τους γεμάτα και να λύσουν και το πρόβλημα της μοναξιάς στη χώρα.

Συγκεκριμένα η αλυσίδα Aiskekiya που έχει κατακλύσει με τα μαγαζιά της το Τόκιο, την Τσίμπα, την Οσάκα και την Γιοκοχάμα προσφέρουν στις γυναίκες όσο φαγητό και ποτό επιθυμούν να καταναλώσουν μέσα σε διάστημα μισής ώρας, αρκεί στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε speed dates (ραντεβού αστραπή με αγνώστους) επιτόπου.

Για την ακρίβεια, μετά το λουκούλλειο γεύμα οι γυναίκες πελάτισσες των παραπάνω εστιατορίων τοποθετούνται τυχαία σε τραπέζια ανδρών για να συνεχίσουν να τρώνε και να πίνουν μαζί τους, να κουβεντιάζουν, να τολμούν καραόκε ή να παίζουν επιτραπέζια παιχνίδι όπως τα Hungry Hippo, Jenga και Uno και κάτι καλό μπορεί να προκύψει, γράφει η Daily Mail.

