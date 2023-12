Αυτοκίνητο ομήρου και φορτηγάκι της Χαμάς σε νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ανήμερα των Χριστουγέννων ότι βρήκε στον περίβολο ενός νοσοκομείου της Γάζας το αυτοκίνητο ενός πρώην ομήρου, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς και σκοτώθηκε «κατά λάθος» τον Δεκέμβριο από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Σύμφωνα με τις IDF, αυτό αποτελεί άλλη μια ένδειξη για τη χρήση ιατρικών κέντρων στη Λωρίδα της Γάζας από την παλαιστινιακή οργάνωση.

Το αυτοκίνητο, μαζί με ένα άλλο όχημα που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη της Χαμάς για την επίθεσή τους στο ισραηλινό έδαφος βρέθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού, στον περίβολο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου της Μπέιτ Λαχία, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Το νοσοκομείο αυτό δεν λειτουργεί πια, αφού μπήκε στο στόχαστρο των Ισραηλινών στρατιωτών στις 24 Νοεμβρίου.

The IDF has found a car belonging to an Israeli hostage and a Hamas pickup truck at northern Gaza’s Indonesian Hospital, further highlighting the terror group’s use of medical centers in the Strip.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 25, 2023