Στο νοσοκομείο ο Τσιμίκας, μετά τον τραυματισμό του (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας τραυματίστηκε στον ώμο στο 35ο λεπτό του ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Άρσεναλ και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ, σε μία διεκδίκηση της μπάλας με τον Σάκα, δέχθηκε σπρώξιμο και έπεσε άσχημα στο χορτάρι και πάνω στο Γιούργκεν Κλοπ, τον οποίο έριξε στο έδαφος.

Ο Κλοπ αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Τσιμίκας δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει στο ματς και στη θέση του πέρασε ο Γκόμεζ, που κανονικά αγωνίζεται ως στόπερ και δεξιός μπακ. Με μία πρώτη διάγνωση ο Τσιμίκας αντιμετωπίζει πρόβλημα στην κλείδα και μεταφέρεται στο νοσοκομείο για περισσότερες εξετάσεις, έτσι ώστε να δουν οι άνθρωποι της Λίβερπουλ το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.

