Τραυματίστηκε ο Τσιμίκας και έγινε αναγκαστική αλλαγή (vid)

Κακά μαντάτα για τον Γιούργκεν Κλοπ, καθώς ο Κώστας Τσιμίκας τραυματίστηκε και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Γκόμεζ να μπαίνει ως αλλαγή στη θέση του.

Κατά τη διάρκεια του ντέρμπι κορυφής μεταξύ της Λίβερπουλ και της Άρσεναλ στο Άνφιλντ, ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα και έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, χτυπώντας τον δεξιό του ώμο.

Ο Γερμανός τεχνικός είδε και τον δεύτερο αριστερό του μπακ να τραυματίζεται, καθώς στα «πιτς» εδώ και καιρό παραμένει και ο Άντριου Ρόμπερτσον. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ είναι χωρίς αριστερό μπακ!

Ας ελπίσουμε ο Τσιμίκας να μην έχει κάτι σοβαρό, διότι τον Μάρτιο θα τον χρειαστεί και η Εθνική μας ομάδα στα κρίσιμα μπαράζ πρόκρισης στο Euro 2024 με το Καζακστάν…

A quick look at the action that caused Tsimikas shoulder-collar bone injury. pic.twitter.com/zikGHe1fsX

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 23, 2023