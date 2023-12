Η χρυσή χρονιά του Bitcoin – Ο πρωταθλητής των αποδόσεων

To 2023 ήταν μια χρυσή χρονια για τις αγορές κρυπτογράφησης που άφησαν πίσω τους το καταστροφικό τέλος του 2022, με απώλεις 1,5 τρισ. δολαρίων.

Το Bitcoin, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, επέστρεψε δυναμικά καταγράφoντας κέρδη που ξεπέρασαν το 160% φέτος, προσθέτοντας περίπου 530 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή του. Στο πέρασμά του, πολλά μικρότερα tokens, από το Solana που υποστηρίζεται από τον Sam Bankman-Fried μέχρι τα memecoins με θέμα το σκύλο και το βάτραχο, απογειώθηκαν καθώς οι επενδυτές αγκάλιασαν και πάλι το ρίσκο. Ένας επενδυτής που αγόρασε 100.000 δολάρια του Solana στις αρχές του 2023 έχει κέρδος που ξεπερνά τα 800.000 δολάρια.

Θα εγκρίνουν τα spot ETFs οι ΗΠΑ;

Σημαντικό στήριγμα στην άνοδο των κρυπτονομισμάτων έδωσε η αισιοδοξία ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ θα δώσουν σύντομα την πρώτη έγκριση για ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει απευθείας στο Bitcoin. Οι επενδυτές θα μάθουν μέχρι τις 10 Ιανουαρίου αν αυτό το στοίχημα, το οποίο οι ταύροι της κρυπτογράφησης θεωρούν σχεδόν βέβαιο νικητή, βγει αληθινό.

«Η έγκριση των spot ETFs θα είναι ένας σημαντικός καταλύτης, θα προκαλέσει σίγουρα ένα σοκ ζήτησης», καθώς οι πιο απλοί επενδυτές στερούνται επί του παρόντος ένα «υψηλού εύρους ζώνης, συμβατό επενδυτικό κανάλι για το token» εξηγεί ο Michael Saylor, συνιδρυτής του Bitcoin holder MicroStrategy Inc., στην τηλεόραση του Bloomberg.

Οι αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να έχουν πολλούς επικριτές που υποστηρίζουν ότι τα κρυπτονομίσματα είναι θεμελιωδώς άχρηστα και αποτελούν καταφύγιο για εγκληματίες. Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο, συμφώνησε τον Νοέμβριο να πληρώσει πρόστιμο ύψους 4,3 δισ. δολαρίων για μια σειρά παραβιάσεων και ο διευθύνων σύμβουλος Changpeng Zhao αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Ο Bankman-Fried φυλακίστηκε για απάτη στην FTX και η ρευστότητα δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως από την κατάρρευση της αυτοκρατορίας του.

Η πορεία της κρυπτογράφησης το 2023

Το ράλι του Bitcoin φέτος ξεπέρασε τις μετοχές και τον χρυσό. Οι υποστηρικτές λένε ότι ένα τετραετές γεγονός που θα συμβεί το 2024, γνωστό ως halving – ή halvening – θα περιορίσει την αύξηση της προσφοράς, παρέχοντας ένα στήριγμα για το token παράλληλα με την πιθανή ζήτηση ETF. Το κυρίαρχο κρυπτονόμισμα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται αρκετά κάτω από το ρεκόρ του Νοεμβρίου 2021, το οποίο έφτασε σχεδόν τα 69.000 δολάρια.

Οι εταιρείες εξόρυξης Bitcoin Marathon Digital Holdings Inc. και Riot Platforms Inc., το κορυφαίο αμερικανικό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Coinbase Global Inc. και η εταιρεία λογισμικού που μετατράπηκε σε επενδυτή Bitcoin MicroStrategy σημείωσαν άλμα καθώς οι αγορές κρυπτογράφησης ανέκαμψαν. Το κέρδος σχεδόν 400% της Coinbase άντεξε την μήνυση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την λειτουργία μη καταχωρημένης πλατφόρμας, κατηγορία που η εταιρεία αμφισβητεί.

Τα παράγωγα Bitcoin σημείωσαν έκρηξη δραστηριότητας το 2023. Το ανοιχτό ενδιαφέρον για τα δικαιώματα προαίρεσης Bitcoin στο Deribit – το μεγαλύτερο χρηματιστήριο δικαιωμάτων προαίρεσης κρυπτογράφησης – ξεπέρασε τα 16 δισ. δολάρια για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την CCData. Το ανοιχτό ενδιαφέρον για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin έφτασε επίσης σε επίπεδα ορόσημο στην CME Group, η οποία τώρα ανταγωνίζεται με την Binance για να γίνει η κορυφαία αγορά για τέτοια μέσα.

Ενώ η τιμή του Bitcoin έχει κάνει άλμα, η αγορά κρυπτογράφησης εξακολουθεί να παρουσιάζει σημάδια από την κατάρρευση της πλατφόρμας FTX του Bankman-Fried και του οίκου συναλλαγών του Alameda Research τον Νοέμβριο του 2022. Η καταστροφή συνέβαλε στην πτώση της ρευστότητας, καθιστώντας πιο δύσκολο το εμπόριο του token.

Το βάθος της αγοράς, ή η ικανότητα της αγοράς κρυπτογράφησης να επωμίζεται σχετικά μεγάλες εντολές χωρίς να επηρεάζει αδικαιολόγητα τις τιμές, καταδεικνύει το πρόβλημα. Η ημερήσια αξία των συναλλαγών που εμπίπτουν εντός του 1% της μέσης τιμής του Bitcoin στα κεντρικά χρηματιστήρια έχει μειωθεί κατά 55% σε περίπου 680 εκατομμύρια δολάρια, από 1,5 δισ. δολάρια που ήταν τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Kaiko.

Υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στο μερίδιο αγοράς των ανταλλακτηρίων κρυπτογράφησης φέτος. Το Binance παραμένει το μεγαλύτερο, αλλά το μερίδιό του στις συναλλαγές spot μειώθηκε σε περίπου 44% μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου από πάνω από 65% στις αρχές του 2023, σύμφωνα με την Kaiko. Οι πλατφόρμες με επίκεντρο την Ασία, όπως η Upbit, η Bybit και η OKX, πήραν μεγάλο μέρος της επιχείρησης που έχασε η Binance.

Πηγή: ΟΤ