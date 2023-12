Μακελειό στην Πράγα: Νέα στοιχεία για τον δράστη – Ποια ήταν η 14χρονη που μιμήθηκε

Νέα στοιχεία έρχονται συνεχώς στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας, τον 24χρονο Ντέιβιντ Κόζακ, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης άνοιξε πυρ από την οροφή του Πανεπιστημίου του Καρόλου εναντίον ανυποψίαστων ανθρώπων, οι οποίοι έτρεχαν πανικόβλητοι να ξεφύγουν.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της αστυνομίας, έχουν καταγραφεί 15 νεκροί (ανάμεσά τους και ο δράστης) και 24 τραυματίες, 9 από τους οποίους νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές αναζητούσαν τον δράστη ο οποίος ήταν φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών στο πανεπιστήμιο, τρεις ώρες πριν γίνει η φονική επίθεση, αφού ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός σε χωριό δυτικά της Πράγας. Κάνουν λόγο για «φρικτή προμελετημένη πράξη». Ο 24χρονος φεύγοντας από το χωριό του, που απέχει 21 χιλιόμετρα από την πόλη, είπε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, θεωρώντας ότι εκείνος σκότωσε τον πατέρα του, έσπευσαν στο πανεπιστήμιο και εκκένωσαν το κτήριο της Σχολής Καλών Τεχνών όπου φοιτούσε. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, πυροβολισμοί ακούστηκαν από διπλανό κτήριο και ακολούθησαν οι σκηνές χάους και πανικού.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τη φρίκη που έζησαν τα θύματα ενώ ο μακελάρης από ένα μπαλκόνι πυροβολούσε.

Οι τρομοκρατημένοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να μπουν στον κάτω όροφο, την ώρα που εκτυλισσόταν το μακελειό στην Πράγα. Σε άλλο ντοκουμέντο που σοκάρει, φοιτητές είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν τις σφαίρες του 24χρονου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, μια κοπέλα δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της στο περβάζι και έπεσε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας περιέγραψε τον ύποπτο ως άριστο μαθητή.

Ο 24χρονος υπέστη σοβαρά τραύματα αλλά δεν είναι σαφές αν αυτοκτόνησε ή αν έπεσε νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αστυνομικούς, είπε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «τίποτα που να υποδηλώνει ότι είχε συνεργό».

Οπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας της Πράγας, ο Μάρτιν Βόντρασεκ, πιστεύεται ότι ο Kozak σκότωσε τον πατέρα του στην πόλη Χοστούν, δυτικά της Πράγας, νωρίτερα μέσα στην ημέρα και ότι μετά την εγκληματική του πράξη σχεδίαζε να αυτοκτονήσει.

