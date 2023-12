Οι ξένοι παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ αρνούνται να παίξουν στο πρωτάθλημα του Ισραήλ

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι, οι ξένοι παίκτες της ομάδας του Όντεν Κάτας ανακοίνωσαν πως δεν θα επιστρέψουν στο Ισραήλ για τα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Οι ξένοι μπασκετμπολίστες της Μακάμπι συναντήθηκαν με τον ισχυρό άνδρα της ομάδας, Σιμόν Μιζράχι, και ζήτησαν δεσμεύσεις ότι τα χρήματα που θα κοπούν από τον μισθό τους (περικοπή 15%) θα τους επιστραφούν στο μέλλον.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο ίδιος ο σύλλογος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι στα επόμενα δύο παιχνίδια κόντρα στη Χάποελ Χάιφα και τη Μπερ Σεβά για το εγχώριο πρωτάθλημα θα παραταχτεί μόνο με αθλητές από το Ισραήλ. Μια απόφαση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στο στρατόπεδο των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρωτάθλημα του Ισραήλ έχει διακοπεί από τις 6 Οκτωβρίου λόγω της εμπόλεμης κατάστασης της περιοχής με την Μακάμπι Τελ Αβίβ να χρησιμοποιεί ως έδρα της για τους αγώνες της Eurolaegue το «Αλέξάνταρ Νίκολιτς Χολ» του Βελιγραδίου.

Maccabi Tel Aviv without foreign players in the Israeli League for the next two games #WinnerBasketLeaguehttps://t.co/eVlL1xW6LZ

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) December 22, 2023