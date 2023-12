Ουαλία: Αθώα σωφρονιστικός υπάλληλος – Κατηγορούνταν ότι έκανε επανειλημμένα τηλεφωνικό σεξ με κρατούμενο

Αθώα κρίθηκε από το δικαστήριο μία σωφρονιστικός υπάλληλος που κατηγορήθηκε ότι είχε στενή σχέση και έκανε τηλεφωνικό σεξ με έναν κρατούμενο, καθώς όπως υποστήριξε του είπε επανειλημμένα να σταματήσει.

Η 26χρονη Ρουθ Σμίλο ήταν σωφρονιστικός υπάλληλος στη φυλακή HMP Parc στο Μπρίτζεντ στην Ουαλία αρνήθηκε την κατηγορία για παράβαση καθήκοντος.

Οι ένορκοι από το δικαστήριο του Κάρντιφ σύμφωνα με το Sky News τελικά κατέληξαν την Πέμπτη σε αθωωτική ετυμηγορία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η 26χρονη υποστήριξε ότι αυτό που η εισαγγελία περιέγραψε ως «τηλεφωνικό σεξ» με τον 25χρονο κρατούμενο και έμπορο ναρκωτικών, Χάρι Πούλεν ήταν σεξουαλική παρενόχληση.

