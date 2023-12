ΗΠΑ: Του έπεσε το παντελόνι την ώρα που πάντρευε την κόρη του

Μια αρκετά αμήχανη στιγμή καταγράφηκε σε έναν γάμο. Την ώρα που η νύφη συνοδευόταν από τον πατέρα της στην εκκλησία, το παντελόνι του έπεσε και αποκάλυψε το εσώρουχό του.

«Προς όλες τις νύφες του 2024», έγραψε η 36χρονη Sarah Grundman-Connors στο TikTok, αναφερόμενη στους ανθρώπους που σχεδιάζουν να κάνουν το βήμα. «Βεβαιωθείτε ότι όποιος σας συνοδεύει στην εκκλησία θα φοράει τιράντες».

Η Grundman-Connors ανάρτησε το βίντεο με το ατύχημα του 74χρονου πατέρα της κατά τη διάρκεια του γάμου της το 2021 στο Asbury Park.

Στο βίντεο φαίνεται ο μπαμπάς Leonard Grundman να… πέφτει το παντελόνι του.Όταν ο 74χρονος σκύβει για να το μαζέψει, οι καλεσμένοι ξεκαρδίζονται στα γέλια.

Η ίδια λέει στο PEOPLE ότι οι δυο τους ήταν περίπου στα μισά του διαδρόμου όταν ο μπαμπάς της γύρισε προς το μέρος της και της ψιθύρισε ότι κάτι δεν πάει καλά.

