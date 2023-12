Αγγλία: Οι ειδικευόμενοι γιατροί ξεκινούν νέα τριήμερη απεργία διαμαρτυρόμενοι για τις αμοιβές τους

Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Αγγλία ξεκινούν σήμερα το πρώτο σκέλος των σημαντικότερων μέχρι στιγμής απεργιακών τους κινητοποιήσεων, με τα νοσοκομεία να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του έτους.

Ο Βρετανικός Ιατρικός Σύλλογος (BMA), που εκπροσωπεί περίπου 50.000 ειδικευόμενους γιατρούς, επεσήμανε ότι τα μέλη του ξεκινούν σήμερα τριήμερη απεργία, ενώ θα απέχουν από τα καθήκοντά τους και από τις 3 ως τις 9 Ιανουαρίου με αίτημα μισθολογικές αυξήσεις.

Η νέα απεργία, έπειτα από μια σειρά προηγούμενων κινητοποιήσεων τους τελευταίους μήνες, κηρύσσεται την ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις μεγάλες λίστες αναμονής, στις οποίες πρέπει να περιμένουν οι ασθενείς για να λάβουν θεραπεία.

Doctors in England begin a three-day strike over a pay dispute with the government at a time when NHS expects patient influx to increase due to winter season pic.twitter.com/IVD2b079UU

The England-wide junior doctor walk-out started at 7am today after negotiations between the BMA and the Department of Health broke down earlier this month.

Dr Tal Ellenbogen of the BMA Junior Doctor’s Committee speaks to @LisaSkyNews in Nottingham.

🔗 https://t.co/OAIMLHlyb4 pic.twitter.com/89VPwwBp5m

