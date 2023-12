Το απίθανο τρίποντο του Γκριγκόνις στο Πριγκιπάτο (vid)

Στο τελευταίο σουτ κρίθηκε το ματς της Μονακό με τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να είναι αυτοί που χαμογέλασαν.

Με 2,5» να μένουν για τη λήξη, ο Παναθηναϊκός έκανε την επαναφορά, η μπάλα πήγε στα χέρια του Μήτογλου ο οποίος έβγαλε στον Γκριγκόνις κι εκείνος εκτέλεσε από το… σπίτι του για το 91-90 υπέρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Running out of words to describe this game… 🤯

Grigonis calls GAME 🚨 🚨 🚨 #MagicMoment I @paobcgr pic.twitter.com/kWJjh83S0E

